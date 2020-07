UNA AMIA organizó una charla con Mario Cimadevilla, el extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado

Itongadol.- La agrupación UNA AMIA convocó a un debate virtual con el extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentando de la AMIA, Mario Cimadevilla, quien afirmó haberse sentido «agraviado» por las calificaciones que realizó el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en el discurso dado durante el acto virtual por el 26 aniversario del ataque a la institución comunitaria.

«Lo que estoy analizando es el agravio moral que hubo (de parte de Eichbaum) que es totalmente innecesario porque hablaba que cobraba sin trabajar, una serie de cosas y realmente lo que está haciendo es agraviándome. Es una cuestión que estoy analizando porque estoy dispuesto a aceptar las críticas pero no los agravios», enfatizó Cimadevilla durante la charla, en la que también participaron el periodista de La Nación Jaime Rosenberg y Marina Dejtiar, hermana de una de las víctimas del atentado.

Además, el abogado dejó entrever la posibilidad de que inicie acciones judiciales contra el presidente de la institución.

La polémica se originó porque en su discurso por el aniversario del atentado a la AMIA, Eichbaum dijo: «Observamos con asombro que el doctor Mario Cimadevilla, quien estuviera al frente de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, ahora sale a hacer declaraciones altisonantes y denuncia que no lo dejaron trabajar, pero en su momento nada dijo al respecto. Nos preguntamos si habiendo sido funcionario público, no tenía la obligación de efectuar la denuncia en el momento en el que los hechos ocurrieron».

La referencia tiene que ver con los cuestionamientos que el ex senador nacional realizó al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, y al presidente Mauricio Macri por la actitud y presunta falta de colaboración que mostraron a favor del esclarecimiento del ataque terrorista ocurrido en 1994 que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos.

«Resulta importante destacar que su actuación durante casi cuatro años fue nula, y su informe final sobre la causa no ha aportado absolutamente nada de valor. Nos avergüenza, una vez más, ver cómo un caso tan sensible para todos es utilizado para cuestiones de política interna que no contribuyen absolutamente nada», completó, por su parte, Eichbaum en su mensaje durante el acto virtual en una fuerte crítica a Cimadevilla.

Frente a esta declaración, el ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentando de la AMIA no sólo dijo que analizaba la posibilidad de iniciar acciones al sentirse agraviado sino que además sostuvo que el titular de la mutual judía «desconoce las condiciones en las que estábamos trabajando porque si bien el presidente Macri hablaba de jerarquizar esta unidad, quiero decirles que nunca tuvimos presupuesto». «Nos daban un fondo fijo de 10 o 15 mil pesos con el que comprábamos elementos de limpieza para la oficina, útiles, la yerba, el café y nada más», puntualizó.

«No lo conozco (al presidente de la AMIA) pero evidencia un total desconocimiento por lo menos de nuestra gestión. Él habla que estuvimos cuatro años y no estuvimos cuatro años, llegamos a dos cuando se armó estas diferencias que hizo que nos fuéramos. Desconoce lo que hicimos», dijo el dirigente radical.

Cimadevilla expresó que «cuando uno asume una gestión se expone a que unos la acompañen y otros lo critiquen y es normal que suceda». «Lo que si creo -continuó- y es lo que estoy analizando es el agravio moral que hubo que es totalmente innecesario porque hablaba que cobraba sin trabajar, una serie de cosas y realmente lo que está haciendo es agraviar».

«Además creo que el equipo que trabajó con nosotros en el que había miembros de la comunidad lo rescato mucho porque hicieron aportes importantes», señaló durante el debate virtual convocado por la agrupación UNA AMIA, que tiene como candidato a Alejandro Kladniew para las próximas elecciones de la institución comunitaria.

Cimadevilla indicó que al asumir el cargo en la Unidad de Investigación, «una de las primeras cosas que observamos fue la parálisis de la causa». «Hace muchísimos años que la causa no avanza», apuntó el ex funcionario porque «los jueces en la Argentina, si bien no hay una ley, interpretan que las investigaciones no pueden avanzar ni puede haber una sentencia judicial» en la medida que los imputados no se presenten ante la justicia.

«Sabiendo las controversias jurídicas que había comenzamos a analizar el marco legal de la investigación que era necesario cambiarlo. Hicimos estudios, visitamos distintas universidades para ver si podíamos cambiar el marco legal, ir a un juicio en ausencia, es una discusión que divide la opinión de los juristas», explicó.

Según Cimadevilla, desde la Unidad de Investigación «no conseguimos que el Pode Ejecutivo Nacional nos acompañara en la posibilidad de investigar un marco leal que no detenga la investigación ni tampoco se nos dotó de la posibilidad de instrumentar una investigación que considerábamos necesaria para avanzar en el esclarecimiento del atentado».

Finalmente, el ex legislador se manifestó «convencido de que la causa se puede esclarecer», pero remarcó que fundamentalmente «se requiere de una voluntad política para no entorpecer y parar más la causa a través de sus jueces». Además dijo que es necesario que «se genere un marco legal para que la causa no quede parada como está y remarcó que «nunca va haber sentencia en el actual marco legal».