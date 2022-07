AMIA. Argentina realizó un homenaje en Rusia por el 28° aniversario del Atentado

Itongadol.- Se realizó un evento conmemorativo por el 28° aniversario del atentado a la AMIA en la residencia del embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain, que fue organizado conjuntamente con el Congreso Judío Ruso, liderado por Anna Bokshitskaya y la presencia del embajador de Israel en Rusia Alex ben Zvi.

«La idea de recordar y de prender velas en homenaje a las (85) víctimas contó también con la participación del gran rabino y la nuestra, por la relación personal que mantengo con el embajador argentino», quien «expresó el fuerte compromiso de la Argentina con el esclarecimiento de los atentados y la lucha contra el terrorismo de Irán», explicó su par de Israel en Rusia, Alex ben Zvi, a la Agencia AJN.

El embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain junto al embajador de Israel en Rusia, Alex ben Zvi y Anna Bokshitskaya, líder del Congreso Judío Ruso.

«El mundo a veces es ingenuo y a veces es un tema de intereses: están mirando más el interés local que el mundial… Por ejemplo, el interés de ganar dinero con algun contrato con Irán y dar a cambio el olvidar la responsabilidad de Irán en todo lo que pasa con el terrorismo mundial. Y todos nosotros sabemos cómo resulta ese terrorismo mundial: en víctimas, en atentados… obviamente en la Argentina, pero por todo Medio Oriente y Europa. Así que nosotros debemos recordar que puedes ser ingenuo y olvidar algo por un corto tiempo, pero después eso te va a volver en una cosa muy difícil», advirtió en referencia al avión iraní retenido en Ezeiza, entre otros casos.

«Este aniversario tan triste del atentado a la AMIA nos debe poner a todos en una posición de entender quién está enfrente de nosotros: no podemos olvidar a Irán no solo por los atentados que ocurrieron, sino por los atentados que -D’s no lo permita- pueden ocurrir. Por eso, recordar a las víctimas es importante no solo para darles un cabod (honor) a los que perdieron la vida, sino que con el ejemplo de ellos decir que debemos hacer de todo para que nunca, nunca, nunca se repita», subrayó Ben Zvi, quien concurrió al evento junto con el consejero político, Yossi Zilberman, otro ex funcionario de Israel que fue diplomático en la Argentina.

Durante el homenaje, el embajador argentino expresó el fuerte compromiso de la Argentina con el esclarecimiento de los atentados y la lucha contra el terrorismo de Irán , aseguró Ben Zvi.

Por otra parte, ante la consulta de AJN , si en estos días resulta difícil ser judio en Rusia, el embajador de Israel aclaró que «no hay problema» para ser judío hoy en Rusia, aun en medio de la guerra con Ucrania: «Las sinagogas están abiertas y la comunidad hace distintos actos sin dificultad».

Делегация дипломатов@IsraelinRussia во главе с послом Александром Бен Цви посетила мероприятие Посольства Аргентины по случаю годовщины теракта в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Послы Израиля и Аргентины выступили с речами в память о погибших в этом pic.twitter.com/ncWO5FM60w — Израиль по-русски (@IsraelRussian) July 11, 2022

“Viví en la Argentina varios años y tengo un hijo nacido en la Argentina, así que la llevo en mi corazón todo el tiempo junto al dolor que me generaron los atentados «, finalizó.