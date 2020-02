Waldo Wolff: “Mi religión es parte de mi vida privada”

Itongadol/AJN.- El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre su reciente denuncia por discriminación contra el locutor Víctor Hugo Morales y resaltó: “Mi religión es parte de mi vida privada y yo no ocupo un cargo en una institución religiosa”.

Según la carta que Wolff le envió a Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Morales expresó el pasado 22 de enero, refiriéndose al diputado por su condición de judío y sus creencias religiosas con frases como “¿de qué manera creen en Dios?” y “hacen trampa a sí mismos frente a Dios”.

“Estaba pensando, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos creés en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a (Alberto) Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar”, sostuvo Víctor Hugo en AM 750.

En tanto, la institución Llamamiento Argentino Judío expresó su solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales y acusó al legislador nacional de reiterar “la utilización de la temática de la judeofobia con un claro contenido político-partidario”.

-¿Qué lectura hace de las declaraciones de Víctor Hugo Morales y en qué situación queda la denuncia que hizo ante el INADI?

-Para mí incurre en múltiples delitos. Opinar sobre cómo es mi relación con Dios y decir que le hago trampa es insultante y discriminatorio. Es más grave aún por el hecho de que mi religión es parte de mi vida privada y yo no ocupo un cargo en una institución religiosa. Juzga y critica mi relación con la religión y eso en una sociedad democrática a mi entender es inaceptable. Yo actúo como diputado de la provincia de Buenos Aires. Que me critique como político está dentro de las reglas el juego, mi religión es inaceptable. Hice la denuncia y estoy esperando el dictamen. Podré o no acordar con él después, pero actué como suelo hacerlo a través de las instituciones.

-Tras lo ocurrido hubo organizaciones que lo acusaron de abusar del uso de las denuncias por judeofobia. ¿Qué responde al respecto?

-Me hago eco del final de una definición de judío del intelectual Amós Oz “judío es el que cuando persiguen un judío se da por perseguido”.

En una sociedad donde la auto percepción está concebida para múltiples status, el hecho de que alguien se dé por discriminado, perseguido u ofendido entiendo que es suficiente motivo para respetar su decisión de pleitear dentro de las instituciones. ¿Debería yo consultar con otro si me doy por perseguido? ¿Hay organizaciones que están por encima de la ley? Yo no me agarré a trompadas con el periodista, presenté una denuncia. Solidarizarse con él es incoherente. O te solidarizás con quien se considera víctima o no hacés nada. Si yo digo algo en lo que creo y alguien me acusa de algo que estoy seguro que es improcedente, no necesito que nadie se solidarice conmigo. Entiendo que hay un trasfondo político y se nota. Son parte del aparato persecutorio del que piensa distinto. Estoy acostumbrado.

-¿Por qué considera que no se avanzó en la causa por la muerte del fiscal Nisman, teniendo en cuenta que hubo un fuerte respaldo de los tres poderes del Estado? Usted sostiene la teoría de que al fiscal lo asesinaron, ¿cuál sería la prueba y quienes serían los responsables?

-Yo solo no lo sostengo. Lo sostiene un juez y una cámara.