Para DAIA, cuestionar presentación de Wolff ante INADI contra Víctor Hugo es «una condena a los marcos democráticos»

Itongadol.- La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se expresó en relación a la controversia generada entre el periodista Víctor Hugo Morales y el diputado nacional Waldo Wolff al advertir que es «una condena a los marcos democráticos» cuestionar al legislador por la presentación que hizo ante el INADI para que se investiguen los dichos del comunicador.

«La DAIA expresa que el uso de los resortes del Estado para determinar la tipificación de la existencia o inexistencia de mensajes de odio es una de las legítimas herramientas de la democracia», señaló la representación política de la comunidad judía argentina a través de su cuenta en Twitter al referirse al caso que involucra a Wolff y Morales.

En este contexto explicó que «condenar al Diputado Waldo Wolff por abuso de ‘la judeofobia’ por su presentación en el INADI pretendiendo se investiguen los dichos del periodista Víctor Hugo Morales en su programa radial, es en realidad una condena a los marcos democráticos».

Previamente, la DAIA señaló al periodista que «mezclar religión con política nos remite a la época medieval y oscurantista». «La cuantificación de la creencia en Dios es una vulgaridad y un insulto para el creyente de cualquier religión», completó la representación política de la comunidad judía a través de la red social.

El diputado de Cambiemos denunció ante el INADI al periodista, a quien acusó de realizar «expresiones judeofóbicas» ante la condición de judío del legislador. Las declaraciones del reconocido relator fueron en su programa de radio.

Según la carta que Wolff le envió a Victoria Donda​, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Morales expresó el pasado 22 de enero, refiriéndose al diputado por su condición de judío y sus creencias religiosas con frases como «¿de qué manera creen en Dios?» y «hacen trampa a sí mismos frente a Dios».

«Estaba pensando, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos creés en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a (Alberto) Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar», sostuvo Víctor Hugo en AM 750.

Y agregó: «Ahora ellos saben que esto fue un suicidio y hacen trampa a sí mismos frente a Dios. Entonces digo, ¿de qué manera creen en Dios?».

El periodista también cargó contra el diputado, refiriéndose también a su relación con el fallecido fiscal que investigaba el atentado a la AMIA. «Este personaje insólito que llegó porque lo llamó Nisman y le mandó una foto nada más de lo que estaba ocurriendo en ese momento con su vida encerrado desde el viernes hasta el domingo de mañana, cuando se suicida, de ahí sacó chapa para llegar a diputado este personaje insólito, incapaz, incoherente».

En tanto, la institución Llamamiento Argentino Judío expresó su solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales y acusó al legislador nacional de reiterar «la utilización de la temática de la judeofobia con un claro contenido político-partidario».

«El Llamamiento advierte a la sociedad argentina que la judeofobia no debe ser utilizada en forma fraudulenta -como insiste nuevamente Wolff- con el objetivo de insistir en su auto victimización», destacó en su mensaje que lleva las firmas del presidente de la institución, Marcelo Horestein, y el secretario general, Dardo Esterovich.