Mario Sobol: “Creo que perfectamente podría ser candidato a presidente de la AMIA”

Itongadol.- Mario Sobol es el presidente de Avodá Argentina e integra el espacio de Somos AMIA, que en abril se presentará en las elecciones para conducir la institución de Pasteur 633. En una entrevista con ItonGadol, compartió su visión sobre la Kehilá y aseguró que se siente preparado para ser presidente de la AMIA.

Además, Sobol dio fe de que no son reales los ataques que están haciendo a la ortodoxia y aseguró que es “muy importante” la construcción de la nueva sala velatoria en Loyola.

Por otro lado, se refirió a la participación de la mujer en la gestión comunitaria y a las críticas que recibió la AMIA por los últimos actos de vandalismo en el cementerio de La Tablada.

-¿Qué está pasando con Avodá? Hubo una foto famosa con Somos AMIA, después no volvimos a hablar del tema.

–Desde hace un tiempo atrás fue una decisión de toda la mazkirut de Avodá de participar dentro de lo que es la Agrupación Somos Amia. La agrupación está compuesta por la mayoría de los partidos sionistas, lo que nosotros llamamos el majané sioní. Tenemos muchas cosas en común, muchas ganas de hacer y creo que somos los que más experiencia tenemos en la conducción. El gran porcentaje de los javerim que están en Somos AMIA ya estuvieron en la conducción de AMIA, y eso es muy importante, eso es muy valedero y pesa mucho. Eso hace que sea una garantía para que podamos seguir gestionando.

-Digamos que el frente de factores son tres: Una AMIA, ustedes y el mundo ortodoxo, el BUR.

-Es correcto, yo creo que son las tres facciones que se van a presentar el próximo 10 de abril a la elección.

-¿Qué estás sabiendo de lo que es el campamento político en general? ¿Qué están viendo ustedes sobre la ortodoxia y respecto a Una AMIA teniendo en cuenta un enfrentamiento electoral?

-En Avodá, a través de Somos AMIA, vemos que es muy importante participar en la conducción. Iremos a la elección, veremos qué cantidad de representantes tenemos nosotros en la Asamblea, en el Rat, y desde ahí vemos cada uno de qué mejor manera va a participar. Pero lo importante es que en esta oportunidad estamos yendo todos juntos con un mismo ideal, de la experiencia en la conducción, eso es muy importante.

–Siempre se dijo que hay alguna afinidad respecto a vuestro factor y la ortodoxia. ¿Esto es así?

-La época en que estuve como Secretario General de la AMIA, en la cual la ortodoxia tenía la presidencia, personalmente no he tenido ningún tipo de inconveniente. Pude gestionar libremente, no he tenido ningún encontronazo a nivel político y pudimos hacer lo que realmente llevamos. Ahora, visto desde afuera, que están constantemente atacando a la ortodoxia por esto o por lo otro, yo puedo dar fe de que no es real. Pude gestionar sin ningún tipo de inconveniente los cuatro años que me tocó ser Secretario General de AMIA.

-Cuando hablás de atacar te estás refiriendo a lo que desde Una AMIA se critica, por ejemplo la construcción de Loyola.

-Claro. Yo voy a decir que es importante la construcción de Loyola, AMIA no tenía un lugar digno como velatorio, era necesario construir algo acorde a lo que necesita la gente. Por eso la gente iba a otros lugares, y la AMIA lo que quiere es velar a los seres queridos en la institución. También respecto al tema de las mujeres, nunca se prohibió. Lo que pasa es que la mujer participa menos en la vida política comunitaria. A lo mejor participa más en las escuelas, en los clubes, en las asociaciones de mujeres. En AMIA no participa mucho, pero está abierto para la que quiera participar. Yo creo que, en esta conducción, la actual conducción, hay tres, cuatro, cinco mujeres que están desarrollando diferentes tareas en diferentes comisiones.

–Respecto a la última crítica, que fue bastante dura respecto a Una AMIA cuando se robaron placas del cementerio, lo considerás una crítica consistente, y vos también te sumas a eso, ¿o es una chicana política?

-No, yo no me sumo a eso. Mi experiencia dice que es muy difícil, pero muy, muy difícil cuidar semejante cantidad de hectáreas. Pero yo no creo que pase por negligencia. Hay una cantidad de factores que siempre acompañaron a que el cementerio de Tablada fuera atacado. Van y destruyen tumbas o se roban todo lo que es bronce y demás para hacer dinero, y yo creo que hay medidas que se pueden tomar, pero siempre, siempre AMIA trató de consensuar con las autoridades locales, las autoridades competentes que son las que tienen que cuidar la seguridad, y no lo están haciendo correctamente. Igual insisto que es muy, muy difícil. Ahora estoy asumiendo que se están tomando unas medidas como para tratar de lograr un poco más, pero igual yo considero que es difícil por la dimensión que tiene el cementerio de Tablada.

-Desde que asumió la ortodoxia la AMIA y Avodá dejó de tener la presidencia, considero que el mundo no ortodoxo cada vez se fue alejando más. Esto es lo que yo particularmente observo. Para mí, en Una AMIA o Somos AMIA estamos todos en una misma línea, porque finalmente creo que incluso el hombre judío de a pie terminó acomodándose en esta situación. Pero se nota una ortodoxia bastante cómoda y consistente en su gobierno.

-Creo que la ortodoxia también en tantos años de gobierno ya sufrió un desgaste, me parece, y es necesario hacer algunos cambios. Pero nada es imposible, lo importante es que la gente venga y vote, vote al que quiera. Hay tres listas propuestas, pero el secreto es que la gente venga a votar, no hay otro secreto. No hay otra forma de cambiar la conducción de AMIA, la única forma es votando.

-Lo que sí creo es que la gente está desanimada. Cada vez es más difícil seducir a un judío que está jugando al tenis, como siempre, para que tenga ganas de ir a votar.

-No creo que pase solamente en la comunidad judía, yo pienso que pasa en la sociedad en general. La gente está desanimada, no participa de la misma forma que quiere participar. Nunca en las elecciones de AMIA, las multitudes concurren a votar. Yo creo que el socio de AMIA no vota ideológicamente, sino vota porque conoce a alguna persona o cree que a lo mejor puede realizarse algún cambio. Pero si seguimos pensando en que si el domingo hay sol y van a ir a jugar al tenis, y si llueve no van a ir a jugar al tenis, pero igual no vienen a votar. No creo que un clima pueda cambiar la cantidad de votantes.

¿Y cuán importante es el candidato para ayudar a que la gente vaya?

-Creo que es muy importante. Es muy importante porque tiene que tener alguna afinidad, la gente tiene que conocer su trayectoria. Es muy importante que el candidato haya transitado en algún puesto en AMIA, como para ver cómo funciona la AMIA, es muy, muy importante, esa es la realidad. Y con el conocimiento que tenga si transitó por AMIA, tiene la valentía y tiene la posibilidad de poder realizar los cambios que hagan falta.

-¿Has tenido diálogo con la ortodoxia en los últimos 6 meses?

-No he tenido diálogo con la ortodoxia, tengo una excelente relación con el presidente de AMIA y con los que están actualmente en la conducción, pero en ningún momento nos sentamos a hablar nada del futuro político, en absoluto hablamos para trabajar en algo específico.

-Sos un hombre que ha transitado la gestión, conoce la gestión y también ha participado de una gestión ortodoxa. ¿Podrías ser un candidato de tu propio factor?

-Yo creo que sí, perfectamente. Tengo muchos años de experiencia, la gente conoce mi trayectoria. Pero eso lo tendrá que decidir el frente, y tengo que esperar que mi movimiento me proponga.

-¿Mario Sobol sería un presidente de consenso conjuntamente con la ortodoxia?

-Sí, puedo ser un candidato de consenso, no hay ningún tipo de problema, tengo bastante recorrido probado, lo fui mucho tiempo en la conducción con la gente del BUR, así que todo puede ser. Todo lo que podamos hacer para que la AMIA, día a día, se vaya posicionando un poco más… es muy importante la tarea que hace AMIA, así que realmente no creo que haya algún inconveniente, pienso que estoy preparado.

-Vas a tener contrincantes y hay que contar los porotos. ¿Por qué no votar a la ortodoxia para que tu votante te vote, y por qué no votar a Una AMIA?

-De ningún punto de vista yo pienso no votar a esto o no votar al otro, todo lo contrario. Yo creo que el socio de AMIA debe estar convencido a quien le da el voto por trayectoria. Y va a votar por mí porque yo le demostré durante 30 años de conducción que siempre tomé el camino correcto, siempre ayudé a la gente, y para eso estoy en la AMIA, nada más. Es una vocación la que yo tengo, esa es la realidad. Pero no voy a hablar en ningún momento mal de uno o mal de otro, en absoluto. La gente sabrá quién va a ser su presidente, a quién le pone su voto, por qué le tiene más confianza o menos confianza, pero no pasa por ahí desmerecer al otro.

-¿Cómo estás viendo la Kehilá actualmente?

-Realmente, es muy difícil evaluar, lamentablemente por esta pandemia que durante dos años tuvo a la comunidad atrapada. Recién ahora se pueden hacer actividades, pero es muy difícil. Dentro de todo considero que la gestión fue muy buena, con los logros que pudieron hacer en el contexto que estamos viviendo en este país y en el mundo. La realidad es esa, así que es muy difícil evaluar al cien por cien todo porque la pandemia retrasó muchas cosas. Muchas tuvieron que dejarse de hacer lamentablemente por esto, pero yo creo que la conducción fue muy buena. Pese a todo se hicieron cosas en AMIA, y todavía el personal no volvió a trabajar plenamente, y hay una cantidad de cosas que realmente fue un esfuerzo muy valedero haber pasado esta situación.

-¿Cuándo se va a saber si sos el candidato de tu factor?

-Hay tiempos, no sé exactamente la fecha, seguramente a fines de marzo.