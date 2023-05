La DAIA calificó como «prácticas discriminatorias» las expresiones de Gabriel Levinas sobre Wado De Pedro

Itongadol/AJN.- La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se refirió a las declaraciones del periodista Gabriel Levinas en relación a la disfluencia en el habla del ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» De Pedro.

La entidad señaló que «la reproducción de prejuicios y estereotipos, en este caso sobre aquellas personas que tienen disfluencia en el habla, son el primer paso para la perpetuación de prácticas discriminatorias».

El pasado domingo, en una entrevista con Diego Sehinkman en TN, Levinas expresó que le gustaría un país en el »que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona tartamuda. Quisiera un país así”.

«Si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a la presidencia, sabés que en Argentina va a fallar, si la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo pones igual? ¿Por qué lo señalás igual?», agregó Levinas, en referencia a la posible postulación a presidente de Wado de Pedro.

Cuando Levinas intentó aclarar sus dichos, dio un ejemplo haciendo referencia a la comunidad judía ortodoxa: “Yo vivo en el Once y acá viven judíos religiosos, paisanos míos, que andan con sombreros negros en pleno verano, con patillas, con barba largas. Entonces, si uno de ellos quiere ser presidente de la Nación, yo digo que no lo van a votar, porque no está la Argentina para que voten a una persona así, me parece que no lo votarían”.

“No digo que el tipo no sirva para ser presidente, pero yo pienso en la batalla electoral y lo que la gente votaría. Me da la sensación de que a ese paisano no lo votarían», manifestó Levinas en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David.

En respuesta, en el mismo programa televisivo, el funcionario del Frente de Todos señaló: «Si le preocupa cómo voy a dar un discurso, se lo puedo cantar».

Además, desde sus redes sociales, el ministro añadió: «Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio».