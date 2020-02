Entrevista a Alejandro Kladniew: «UNA AMIA es equipo, no sumamos personas con un fin electoralista»

Itongadol (Por Daniel Berliner).- El candidato de UNA AMIA para presidir la institución comunitaria, Alejandro Kladniew, mantuvo una entrevista con ItonGadol en la que afirmó: “Nosotros no vamos a bajar nuestras banderas de inclusión, no vamos a bajar nuestras banderas de pluralismo, no vamos a bajar nuestra bandera de que la AMIA tiene que ser de todos bajo un respeto mutuo los unos a los otros. Bajo esa posibilidad, estamos dispuestos a que haya una lista única, con todos, incluso con el BUR”.

DB: Lo primero que te pregunto es: ¿y ahora? (En referencia a que Abraham Kaul se bajó de la competencia)

AK: A mí me parece que lo que pasó es que se demuestra la diferencia entre la configuración de un equipo de trabajo, sostenido en el tiempo, buscando apoyo de instituciones contra sumar personas con el objetivo de estar “en contra de”… No es lo mismo. Es muy diferente

UNA AMIA continúa con un trabajo sostenido, con criterios comunes, con una introspectiva de muchos dirigentes sobre críticas de cosas que han sucedido en el pasado y con un plan de propuestas integral. Hoy, UNA AMIA es un proyecto consolidado y no improvisado

No sumamos personas con un fin electoralista.

DB: Lo primero que escuché, y creo que vos también lo habrás escuchado, cómo era que Kaul podía ir a un lugar que no sea Una AMIA como espacio conservador. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo intentos de aproximación que no se lograron?

AK: Yo creo que esa pregunta deberías hacérsela a un montón de miembros de la otra lista, nosotros entendemos que en realidad hay una alianza histórica de esa lista con el BUR.

DB: Pero dejemos registro de la historia, ¿podemos decir que en algún momento se intentó unir voluntades entre Kaul y Una AMIA?

AK: Claro, pero no solo con Kaul, esto es lo que quiero señalar. Nosotros hemos tenido reuniones con todos. Incluso con una persona que quiero y valoro mucho como Gabriel Gutesman.

Siempre convocamos a la unidad. Hemos tenido incluso reuniones, en su momento, con Hamra.

Siempre nosotros hablamos de una sola lista en donde podamos, con respeto, todos converger para que no tengamos que ir a una elección.

Hemos tenido reuniones, he ido personalmente y siempre estuvimos abiertos a que eso pasé y seguimos con la misma posición.

DB: Por eso insistía en la pregunta y mi interés de saber si esos encuentros existieron.

AK: Mis pedidos de reunión fueron constantes, la idea siempre es tender puentes, incluso aunque vayamos en listas diferentes pongamos pautas comunes, porque la AMIA debería tener políticas de Institucionales claras, por ejemplo, a nivel educación, cultura, etc.

No debería emular a la mala política argentina, que cada vez que alguien sube todo lo que el otro hace cree que fue hecho mal. Yo creo que hay cosas en las que podríamos ir en una misma lista de unidad, pero aún si no fuera así podríamos tener como bases estratégicas de lo que debería ser la comunidad de cara a los próximos 10 o 15 años.

Pero lamentablemente no hay el mismo espíritu en otras listas.

DB: ¿Qué significó para vos la irrupción de Batia, o una mujer, en el electorado comunitario?

AK: Creo que es bienvenida siempre, es una persona de una excelente trayectoria, así que para nosotros es importante que participe porque todo lo que suma para la comunidad suma para todos.

Entendemos que UNA AMIA trabaja comprometidamente en temas de género con una enorme cantidad de mujeres de relevancia, hemos elevado la voz para que las mujeres participen.

Nos sentimos pioneros hablando del tema hace 8 o 10 meses, mientras muchos nos decían que no era fácil, perseveramos y hoy tenemos en nuestro equipo de trabajo una cantidad de mujeres grande y creemos que podremos lograr una ejecutivo con diversidad de género también, en el que participen mujeres comprometidas y altamente capacitadas en distintos temas como educación, por ejemplo.

Entendemos que lo principal es terminar con la exclusión de las mujeres dentro de todas las instituciones comunitarias, y en particular de la institución simbólicamente más importante que es nuestra querida AMIA.

DB: ¿Existe alguna posibilidad de que los factores no ortodoxos jueguen juntos, unidos frente a la ortodoxia?

AK: Siempre la posibilidad existe, siempre hemos tenido esa voluntad. Nosotros no vamos a bajar nuestras banderas de inclusión, no vamos a bajar nuestras banderas de pluralismo, no vamos a bajar nuestra bandera de que la AMIA tiene que ser de todos bajo un respeto mutuo los unos a los otros. Bajo esa posibilidad, estamos dispuestos a que haya una lista única, con todos, incluso con el BUR.

DB: Me refería primero a Somos AMIA, que tocan, digamos, la misma música. Ahora lo que vos estás diciendo es la posibilidad de una convergencia o un acuerdo entre todos, diste un paso más a lo que yo te preguntaba…

AK: Sí, igualmente yo creo que me refiero a los hechos. No quiero opinar, quiero ir a los hechos. La gente de Somos AMIA está gobernando hoy con el BUR, entonces cuando estás hablando de una afinidad respecto a nosotros, lo que vemos en los hechos es que ellos gobiernan hoy con el BUR.

Nunca vimos que hayan sacado un comunicado diciendo que no están de acuerdo con alguna posición que haya tomado la AMIA, nunca han pasado cosas con las mujeres como el impedimento que la Rabina Sarina Vitas hable en el día de la mujer en AMIA, ha pasado que han amenazado con no dejar cantar a una joven de Lamroth Hakol en el acto de homenaje de la juventud a las víctimas del atentado

Hoy la kehilá tiene menos del 3% en educación y no vemos que los miembros de Somos AMIA hayan hecho ningún nivel de crítica. Por eso creo que están más cerca del BUR que de nosotros.

Nosotros no bajamos las banderas, pero sí estamos dispuestos a generar una unidad con todos nuestros hermanos. Para nosotros todos tienen que estar adentro, todos incluidos, todos tienen que tener opinión. Lo único que pedimos es respeto de unos por los otros.

DB: ¿Existe hoy algún hilo conductor entre la ortodoxia y la no-ortodoxia? Me viene a la cabeza Miguel Toimacher (Z»L), donde en algún punto era un elemento importante para el diálogo. ¿Hoy hay alguien de ustedes que mantenga diálogo con la ortodoxia para lograr esto que vos estás proponiendo?

AK: No. El vínculo jamás está cerrado. Yo tengo una excelente y diaria relación con muchas personas de la ortodoxia, como el rabino Grunblatt, tengo buena relación con Hamra, estoy siempre a disposición para tender puentes con otros rabinos, como el rabino Oppenheimer…, he tenido una excelente relación histórica, son excelentes personas, líderes comunitarios.

Lo que queremos es convivir bajo el respeto.

No debe nadie sentirse vulnerado.

Nosotros no queremos forzar ninguna situación, lo que pedimos es que podamos convivir unos y otros respetándonos en la diferencia, sin que ninguna de las partes tenga que ceder o sentirse en menor condición que otra, sino convivir, como merecemos como judíos en una kehilá que se lleve bien, aceptando que tenemos diferencias pero que podemos convivir con ellas de manera civilizada, y cada uno aprendiendo el uno del otro.

DB: Te conozco y sé de tu buena fe, pero que vos como candidato seas el que está manteniendo estos vínculos es estresante y te convertís en la única y última opción si eso fracasa. Creo que sería oportuno que se abran diferentes puentes más allá del candidato, porque si fracasa el candidato fracasa todo.

AK: Desde UNA AMIA, estamos dispuestos a tender puentes. De hecho, tenemos pedida ahora una reunión con la dirigencia de AMIA. Esa es nuestra manera de trabajar y de concebir la vida judía.