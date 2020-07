En un Zoom de UNA AMIA, Adrián Moscovich aseguró que respeta y valora “lo que logró el movimiento ortodoxo”

Itongadol.- En un Zoom que realizó la agrupación Una AMIA, el director ejecutivo de ORT Argentina, Adrián Moscovich, aseguró: “Respeto, valoro y me asombra lo que logró el movimiento ortodoxo. Es esa visión lo que tiene que ser el éxito de una gestión en AMIA”. Sin embargo, consideró que “en las últimas cuatro décadas, la AMIA, por diferentes motivos, no logra llegar al judío de a pie”.

“Creo que la AMIA llega a alguna gente, pero me parece que no está siendo una entidad mutualista. Por eso, me parece que esta es una gran oportunidad para los que estamos del lado conservador, liberal o reformista, todo ese arco que no estamos en la línea ortodoxa. Creo que esta es una gran oportunidad para una propuesta que tenga que ver el managment profesional y el voluntariado”, destacó.

Refiriéndose específicamente a la Educación, Moscovich no ahorró críticas señalando que hay cuatro entidades principales: BAMA, Vaad Hajinuj, la secretaria de Educación de la AMIA y FEJA, pero que “si una escuela necesita algo a nivel académico o a nivel económico, no se sabe a quién recurrir. Por ese motivo, el director ejecutivo de ORT Argentina sugirió “que los dirigentes de las escuelas deberían ser parte de la secretaría de Educación de la AMIA”.

“No sé porque están fuera de la secretaría de Educación de la AMIA quienes están conduciendo políticamente a las escuelas. Hoy hay un vacío a nivel de la propuesta educativa de la comunidad judía como sistema. Siempre se habla de la red escolar judía. Pero habría primero que ver la definición de qué quiere decir una red. Una agrupación de gente alrededor de una mesa no es una red, y creo que esta es una oportunidad, porque hay académicos de primera línea dentro de las escuelas. Esto no lo digo por el caso ORT, sino directores brillantes en su saber académico en Tarbut, Martín Buber, Arlene Ferm y en Sholem Aleijem también”, subrayó.

Además, resaltó que hay “un nivel académico en las escuelas, donde la comunidad judía debería tener un prestigio y un mínimo común denominador de todas las escuelas que forman parte de ese sistema que hoy está totalmente desgranado. Y por otro lado, creo que es una oportunidad porque las escuelas ya tienen establecido su situación identitaria y hay experiencias que se pueden hacer de forma similar o incluso acompañarlas donde los profesionales y los voluntarios de cada una de las escuelas están con el deseo de trabajar en forma colaborativa”.

La infraestructura de las escuelas

“Lo que ocurre es que no hay donde hacer esa transformación. No podés hacer esa transformación en un lugar que esté alejado de la entidad central que mutualmente nuclea a las escuelas, o los profesionales alejados de la entidad central de los profesionales. Yo creo que ahí hay una oportunidad, obviamente también que para esa oportunidad el tema de recursos y de lo que es infraestructura no puede ser ajena”, manifestó Moscovich.

Asimismo, propuso “a mediano plazo trabajar el tema educativo, porque la comunidad educativa tiene una situación de disconfort, debido a que no es prestigioso estudiar, salvo 3 o 4 excepciones, en escuelas judías. Tenés el 401% de los pibes que están fuera de la red escolar judía, por el hecho de que no le resulta prestigioso a las familias. Otro tema es el de la infraestructura, me parece que hay que ocuparse para ver cómo dotamos de infraestructura a las escuelas. También hay que tener un sello de calidad académica, no hay que hacer grandes movimientos, solamente con los profesionales que mencioné sobra para que esa gente que se comprometería para trabajar a favor de un sello de respaldo, que tenga contenido mínimo común denominador para un chico que va a una escuela judía”.