AMIA. La campaña por la presidencia ya se juega en las redes sociales

Itongadol/AJN.- Las propuestas que compiten por la presidencia de la AMIA optaron por las redes como vía de difusión de sus mensajes. Tanto Una AMIA, Somos AMIA como el Bloque Unido Religioso (BUR) buscan afianzar su discurso político en las redes sociales y en los últimos días sumaron nuevos representantes a Twitter.

Itongadol/AJN.- Las redes sociales adquirieron un mayor protagonismo en el juego político de la comunidad judía, ya que el efecto de transmisión masiva tiene un poder mayor que el tradicional acto de campaña que puede reunir algún número de votantes. Y al margen de este fenómeno no podía quedar la disputa por la conducción de la AMIA, la entidad madre de la comunidad judía argentina, que desde hace más de una década es presidida por el sector de la ortodoxia y que en abril decidirá sus nuevas autoridades.

Justamente, el Bloque Unido Religioso (BUR) se adaptó a las nuevas formas de hacer política y más allá de que su gente suele ir siempre a votar, desembarcó en julio del año pasado, hace tan solo siete meses, en la red social Twitter con la denominación @BReligioso.

El rabino Eliahu Hamra, secretario general del BUR, es uno de los que ha tomado la iniciativa de esta inserción en el mundo de las redes sociales. El rabino y dirigente abrió el juego en noviembre de 2018 cuando comenzó a incursionar en la red del pajarito y hoy la explota para difundir las actividades de la organización que encabeza.

En la actualidad, más allá de la cantidad de seguidores, el BUR tiene presencia en las redes y en Twitter no sólo publica actividades de la AMIA sino también hace fuerte su campaña con miras a las elecciones de este año. Como muestra sólo basta señalar el mensaje transmitido en forma reiterada a favor de una «AMIA inclusiva», que parece ser como el eslogan para este proceso electoral o el «leitmotiv» de esta nueva versión de la dirigencia ortodoxa.

Otro dato que revela un cambio de actitud en este sector de la dirigencia comunitaria es que el propio presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, también se sumó a Twitter. Lo concretó en diciembre pasado y desde entonces adquirió un mayor grado de exposición pública no sólo porque uso la red para la difusión de los distintos encuentros con dirigentes y funcionarios políticos sino también porque recurrió a su cuenta para dejar declaraciones de temas de actualidad.

En este hilo historial del BUR también emergió el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger, quien se sumó el mes pasado y quien durante su gestión supo tener una fuerte presencia en los medios comunitarios y nacionales. Ahora pretende recuperar terreno perdido en los últimos siendo el promotor de las actividades de la AMIA o de algún candidato para la próxima gestión de la mutual judía.

Natalio Ariel Fichelson es uno de los dirigentes más «fresquitos» que se incorporó al Twitter, ya que debutó este fin de semana con un claro mensaje de campaña. «AMIA 2020. Dando lo mejor de nosotros para lo mejor que tenemos: nuestra Comunidad», fue la frase elegida.

El frente opositor Una AMIA que lleva como candidato a presidente a Alejandro Kladniew optó por una página en Facebook, pero no le faltan voces en la red del pajarito porque Plural Jai y el ex presidente de la AMIA Luis Grynwald, el último no ortodoxo que presidió la mutual, se encargan de difundir el mensaje político.

No obstante, Kladniew, ex presidente del Hogar LeDor VaDor y ex director ejecutivo del Joint, mostró un perfil más alineado con la antigua forma de hacer política mediante entrevistas y declaraciones públicas.

Una AMIA decidió hacer sus acciones en las redes sociales priorizando Facebook y fundamentalmente WhatsApp. En esta novedosa forma de comunicación, Una AMIA ha optado por hacer producciones de entrevistas y mensajes en un excelente formato de videos. En estos videos podemos ver a los diferentes protagonistas, empezando por su candidato a presidente, siguiendo por rabinos y otros miembros de este movimiento. También importantes mensajes, como el último en el cual invitan a la gente a asociarse por 500 pesos para poder votar. Con esto intensifica su campaña, novedosa y eficaz al momento de llegar a todo el mundo no ortodoxo, posibles votantes de Una AMIA.

Al escenario de la política comunitaria se sumó también Somos AMIA @somos_amia, que se inscribió en Twitter en diciembre pasado con el eslogan de Frente Sionista Comunitario.

“Necesitamos una AMIA que dé respuestas a todos los judíos” es la frase que se destaca en la cuenta en la que aparece la imagen de su candidata a la presidencia Batia Nemirovsky, una personalidad en la educación judía que fue directora del Vaad Hajinuj y hoy se presenta como la primera mujer candidata a presidenta en la historia de la AMIA.