Guerra de Ucrania: nueva evidencia de la masacre de Bucha durante la ocupación rusa

Itongadol.- Más pruebas de la masacre de Bucha fueron compartidas en línea por el medio de comunicación independiente ruso Meduza, que obtuvo imágenes de drones de alta calidad del distrito sur de la ciudad.

Los videos, tomados entre el 23 y el 30 de marzo por el ciudadano ruso Sergei «Botsman» Korotkikh, que lucha junto a Ucrania, supuestamente mostraban los cadáveres de los residentes ucranianos asesinados en Bucha, una ciudad en el Óblast de Kiev, cerca de la capital de Ucrania, Kiev. Se determinó que los cuerpos en las imágenes coincidían con la ubicación de los cuerpos encontrados entre el 1 y el 2 de abril después de que las tropas rusas abandonaran la ciudad.

Los videos también muestran equipos militares utilizados por las tropas rusas cerca de los cuerpos.

Meduza es un sitio de noticias independiente en ruso e inglés con sede en Letonia. Fue bloqueado del territorio ruso por el regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, y previamente había sido designado como «agente extranjero», una medida que la Unión Europea rechazó.

La implicación de los videos muestra que la Masacre de Bucha probablemente no solo ocurrió como había alegado Ucrania, sino que también ocurrió antes de que las tropas rusas abandonaran la ciudad.

También contrarresta las afirmaciones de Moscú, que niegan que las tropas rusas fueran responsables de las muertes masivas en la ciudad y, en cambio, culpan a Korotkikh y su grupo por ello. Según Rusia, este grupo cometió la masacre después de que las tropas rusas abandonaran la ciudad, pero la datación realizada por Meduza parece poner en duda estas acusaciones.

De hecho, se utilizó un cuidadoso análisis de metadatos para determinar que las fechas eran precisas, y expertos independientes consultados por Meduza afirmaron que el primer video de los muertos se filmó a más tardar el 26 de marzo.

Esta no es la única evidencia que apunta a la credibilidad de las afirmaciones de Ucrania de que la Masacre de Bucha ocurrió a manos de soldados rusos. Las imágenes satelitales compartidas y analizadas por The New York Times muestran que los cuerpos estuvieron allí durante semanas. Las imágenes satelitales, compartidas por Maxar Technologies, indicaron que muchos de los civiles fueron asesinados varias semanas antes, según The New York Times.

La masacre de Bucha fue descubierta por Ucrania después de que las tropas ucranianas recuperaran la ciudad.

El alcalde Anatoly Fedoruk dijo a la AFP en una llamada telefónica en ese momento que las calles de Bucha estaban «llenas de cadáveres» y que 280 cuerpos han sido recogidos y enterrados en fosas comunes desde que el ejército ucraniano recuperó el lugar.

En total, se han encontrado alrededor de 320 cuerpos en Bucha, y solo alrededor de la mitad (163) han sido identificados definitivamente, dijo Fedoruk a Voice of America .

«Estos son los ciudadanos de nuestra ciudad que fueron cínicamente asesinados, brutalmente torturados por los rusos», explicó.

«Sabemos sus apellidos, nombres, patronímicos, dónde vivían, quiénes eran, ya sea un padre, un hijo o una esposa, en una familia u otra».

La supuesta masacre provocó una condena generalizada y muchos acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, se cree que es una de las muchas atrocidades cometidas por las tropas rusas.

El principal funcionario humanitario de las Naciones Unidas apoyó aún más estas acusaciones después de visitar Bucha el jueves y pidió una investigación sobre la supuesta masacre.

El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y Coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, visitó las ciudades de Bucha e Irpin junto con la Viceprimera Ministra de Ucrania, Olha Stefanishyna, y se encontró con una visión aterradora.

«Vio una fosa común con cuerpos envueltos en plástico, docenas de bloques de apartamentos y casas destruidos, y autos quemados en la calle», dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa .

Se hizo eco del llamado del secretario general, Antonio Guterres, a una «investigación inmediata e independiente para garantizar una rendición de cuentas efectiva».

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que la situación en la ciudad de Borodyanka era «significativamente más terrible» que en la cercana Bucha.