The Times of Israel: El ex primer ministro japonés Shinzo Abe muere a causa de las heridas tras recibir un disparo.

The Jerusalem Post: Muere ex primer ministro japonés Shinzo Abe en hospital tras tiroteo.

Arutz Sheva: ‘Shinzo Abe fue un verdadero amigo de Israel’.

Haaretz: Biden-Lapid vs. Netanyahu-Trump: una fatídica lucha para el mundo judío.

YNET: La escasa experiencia militar de Lapid podría ser su perdición.

Maariv: Después de recibir un disparo durante un discurso: el ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha muerto.

Israel Hayom: Israel debe tomar nota del abrazo de Argelia a Hamás.

