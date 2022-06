Itongadol.- The Times of Israel: Bennett realiza una visita no anunciada a Abu Dabi para reunirse con el gobernante de los Emiratos Árabes Unidos

The Jerusalem Post: Después de la censura de Irán, Bennett se reunirá con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y discutirá las preocupaciones

YNET: Shaked monitoreará los presupuestos del consejo árabe

Haaretz: El organismo de control nuclear reprende a Irán: Irán y Occidente no han renunciado al acuerdo nuclear

Arutz Sheva: Embajador Friedman critica al periodista israelí: ¿De qué tenías miedo?

