Itongadol.- The Times of Israel: Lapid: “Israel no será utilizado como una ruta para eludir las sanciones impuestas a Rusia”

The Jerusalem Post: Guerra Rusia-Ucrania: el aeropuerto Antonov y edificios residenciales en Kiev bombardeados

YNET: Ucrania dice que 90 niños han muerto hasta ahora en la guerra de Ucrania; 2.500 muertos en Mariupol

Haaretz: La guerra encubierta de drones entre Israel e Irán se hace pública con el lanzamiento de un misil en Irak

Arutz Sheva: Informe: Rusia pide a China ayuda militar para invasión de Ucrania

¡Que tengas un buen día con mucha más información!

Enterate antes de las noticias de Israel y el mundo judío en Iton Gadol.