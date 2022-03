Itongadol.- The Times of Israel: Zelensky exige una zona de exclusión aérea tras el impacto de una planta nuclear; OIEA dice que no hay fuga de radiación

The Jerusalem Post: Guerra Ucrania-Rusia: Bielorrusia no enviará tropas para luchar – Lukashenko

YNET: Embajador ruso: Rusia es mostrada como ‘monstruosa’

Haaretz: Zelenskyy dice que 9.200 rusos murieron, pide una zona de exclusión aérea después de un accidente cercano en el sitio nuclear

Arutz Sheva: Informe: Tres intentos de asesinato contra el presidente de Ucrania

¡Que tengas un buen día con mucha más información!

Enterate antes de las noticias de Israel y el mundo judío en Iton Gadol.