Itongadol.- The Times of Israel: Enviado de EEUU al Times of Israel: “Mi trabajo es calmar las cosas, no animarlas”

The Jerusalem Post: Enviado sudanés en Israel para promover lazos

YNET: Surgen imágenes que muestran a un anciano palestino bajo custodia israelí horas antes de su muerte

Haaretz: Israel ataca objetivos del ejército sirio tras fuego antiaéreo

Arutz Sheva: Tel Aviv: 2 trabajadores muertos en caída de 40 pisos

