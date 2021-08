Itongadol.- The Times of Israel: “Él se preocupa por sí mismo, no por el Likud”: Netanyahu criticado por miembros de alto rango del partido

The Jerusalem Post: Human Rights Watch: “Los cohetes de Gaza mataron a palestinos e israelíes en crímenes de guerra ‘flagrantes’”

YNET: Por tercer día consecutivo, Israel registra casi 6.000 nuevos casos de COVID

Haaretz: COVID: Bennett ordena que preparen terceras dosis de vacunas para los grupos de edad más jóvenes

Arutz Sheva: Amazon regresa el envío gratuito a Israel

