Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios de comunicación israelíes:

The Times of Israel: Renegados, agitadores, presentadores de televisión, jefe del ejército: Los legisladores que no volverán a la Knesset

The Jerusalem Post: COVID en Israel: Menos del 1% da positivo por primera vez desde junio

Haaretz: Elecciones en Israel: El presidente Rivlin se reunirá con los jefes de los partidos para formar un nuevo gobierno la próxima semana

YNET: Israel y Hamás cooperarán en un plan para vacunar a 7.000 comerciantes de Gaza

Arutz Sheva: Informe: Turquía estaría dispuesta a enviar un embajador a Tel Aviv

Israel Hayom: Coronavirus: por primera vez desde la introducción del sistema de «semáforos», no hay ciudades rojas en Israel

Maariv: 181 civiles infectados: se ha descubierto una nueva mutación del coronavirus en Israel

