Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios de comunicación en Israel:

The Times of Israel: Expertos dicen que el efecto de la vacuna contra el coronavirus no se sentirá hasta el final del invierno

The Jerusalem Post: Netanyahu: «Estamos comenzando el fin de la pandemia de coronavirus»

Haaretz: A medida que el virus se extiende por Gaza, Hamás está más dispuesto a negociar con Israel

YNET: Largas filas y multitudes en el aeropuerto cuando los israelíes buscan volar en medio de la pandemia

Arutz Sheva: El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en EEUU enciende velas de Jánuca

Israel Hayom: Sólo el 44% de los israelíes dicen que planean vacunarse contra el COVID-19

Maariv: Zar del coronavirus: «Es posible evitar otro cierre y tomar el control de la enfermedad»

