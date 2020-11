TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: Biden se siente ‘muy bien’ sobre el resultado de las elecciones, no tiene ‘ninguna duda’ de la victoria.

The Jerusalem Post: Elecciones estadounidenses: Biden se acerca a la victoria.

Haaretz: La era post-Trump: ¿Qué haría Netanyahu si pierde a su ‘mejor amigo’ en DC.

YNET: Los funcionarios electorales de EE. UU. temen las amenazas y los manifestantes en medio de las mentiras de Trump sobre el fraude electoral.

Arutz Sheva: Biden toma la delantera en el estado clave de Georgia.

Israel Hayom: Biden toma la delantera en Georgia, el equipo de Trump impulsa la lucha legal.

Maariv: Agitación en Georgia: Biden lidera a Trump por 917 votos.

