The Times of Israel: Disparos contra trabajadores que construyen la barrera de Gaza, respuesta de tropas de las IDF; no se reportaron heridos.

The Jerusalem Post: Las IDF disparan proyectiles contra Gaza tras los disparos.

Arutz Sheva: Una década después: Asesino de soldados de las IDF capturado.

Haaretz: Netanyahu parece estar listo para las elecciones, dice el ministro.

YNET: La Jihad Islámica amenaza con responder al ‘terror israelí’ tras el incidente fronterizo.

Maariv: Detienen al terrorista que estuvo involucrado en el ataque en el que cayeron el Mayor Eliraz Peretz e Ilan Sviatkowski.

Israel Hayom: Un estudio turco traza un mapa del atrincheramiento de Irán en Siria.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!