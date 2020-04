Itongadol.- The Times of Israel: Rivlin no extenderá el mandato de Gantz para formar un nuevo gobierno

The Jerusalem Post: Coronavirus en Israel: 10.505 infectados de los cuales 132 reciben respiración asistida

YNET: 1 de cada 100 residentes de Bnei Brak están infectados por coronavirus

Haaretz: Policías, soldados y drones comienzan a forzar el cierre de 17 vecindarios de Jerusalem, para evitar la propagación del coronavirus

Arutz Sheva: Rivlin: El mandato volverá a la Knéset

