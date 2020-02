Itongadol.- The Times of Israel: Tres israelíes más se recuperan del coronavirus después de la infección en un crucero.

The Jerusalem Post: Naftali Bennett firma una orden para confiscar los fondos transferidos de Irán a Hamás.

YNET: Arabia Saudita detiene la peregrinación a los lugares más sagrados del Islam por temor a los coronavirus.

Haaretz: Asientos sangrantes, Gantz cambia su estrategia días antes de las elecciones israelíes.

Arutz Sheva: Israel confisca $ 4 millones en dinero terrorista iraní enviado a Hamás.

Maariv:El Ministerio de Salud confirma: un israelí que regresó del norte de Italia fue diagnosticado con el virus

