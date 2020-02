The Jerusalem Post: Parlamentario iraquí: ‘Acuerdo del siglo’ para transferir palestinos a Irak.

The Times of Israel: Los ministros del Likud critican a la policía por arrestar y buscar en el hogar del ex legislador Glick.

Haaretz: En primer lugar, Israel autoriza al Gran Rabinato a acusar a las empresas por «fraude kosher».

Ynet: Pasajeros en cuarentena desembarcan de un barco afectado por el coronavirus en Japón.

Arutz Sheva: El ex legislador Yehuda Glick amenazado en la estación de policía después de ser arrestado por tercera vez.

Maariv: «No nos iremos de aquí hoy»: retrasos en la evacuación de israelíes del barco con Coronavirus.

