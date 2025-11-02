Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El fiscal general rechaza el intento «ilegal» de Levin de impedirle investigar el caso de la filtración militar.

The Jerusalem Post: «Encubrimiento sin fundamento»: Hamás condena la filtración de un video estadounidense en el que se ve a terroristas saqueando un camión con ayuda humanitaria destinado a Gaza.

YNET: El presidente iraní promete reconstruir las instalaciones nucleares «más fuertes que antes» tras los ataques estadounidenses.

Maariv: “Una joven ‘normal’: Lin Peer es la modelo sospechosa de estar implicada en un asesinato en Petah Tikva.”

Israel Hayom: Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenan la retirada de los automóviles chinos por temor al espionaje.

