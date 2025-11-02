Israel se prepara para la posible devolución de cuerpos de rehenes por parte de Hamas esta noche

Itongadol/Agencia AJN.- Israel se prepara ante la posibilidad de que Hamas devuelva esta noche los cuerpos de varios rehenes asesinados, según informó The Times of Israel.

Aunque por el momento no existe confirmación oficial, fuentes israelíes indicaron que las autoridades mantienen un estado de alerta y coordinación con mediadores internacionales en caso de que la entrega se concrete en las próximas horas.

Hasta el momento, Hamas no ha anunciado oficialmente su intención de transferir los cuerpos de los rehenes, y las negociaciones sobre este tema permanecen en curso.

El canal saudí Al-Arabiya informó que miembros de Hamas habrían recuperado los cuerpos de tres rehenes en el este de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Sin embargo, no existen confirmaciones adicionales de esa versión ni de parte de Israel ni de las organizaciones humanitarias involucradas en el proceso.

De acuerdo con estimaciones israelíes, los cuerpos de al menos 11 rehenes fallecidos continúan retenidos en Gaza. Entre ellos se encuentran víctimas que habrían muerto durante su cautiverio y otros que habrían perdido la vida durante las operaciones militares en el enclave.

En las últimas semanas, la devolución de restos humanos ha sido uno de los temas más sensibles en las conversaciones mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos, en el marco del alto el fuego parcial vigente. Las entregas recientes de cuerpos —como las de Amiram Cooper y Sahar Baruch, confirmadas por el Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir— fueron acompañadas por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que actúa como intermediario neutral entre las partes.

Fuentes israelíes señalaron que, en caso de concretarse una nueva devolución, los restos serían recibidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y trasladados inmediatamente al Instituto de Abu Kabir para su identificación mediante análisis de ADN.

La posible entrega ocurre en un contexto de tensiones crecientes por las violaciones al alto el fuego en Gaza y mientras continúan las operaciones de búsqueda de rehenes desaparecidos. Israel sostiene que Hamas aún mantiene cautivos a varios civiles y soldados, además de los cuerpos de quienes fueron asesinados durante el ataque del 7 de octubre y en los meses posteriores.