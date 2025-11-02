La policía israelí arresta a un residente de Ramla por amenaza terrorista

Itongadol/Agencia AJN.- La policía israelí detuvo este domingo a un joven residente de Ramla, en el centro del país, acusado de haber amenazado con perpetrar un ataque terrorista en un “plazo inmediato”, según informaron las autoridades.

El sospechoso, un hombre de unos veinte años, habría publicado en redes sociales mensajes en los que expresaba su intención de cometer un atentado de manera inminente. Agentes de la comisaría local localizaron al individuo y procedieron a su arresto.

Durante la operación, el detenido soltó a su perro en dirección a los oficiales. “Uno de los agentes percibió una amenaza inmediata a su vida y abrió fuego contra el animal”, señaló la policía en un comunicado.

El joven fue arrestado junto con otra persona que, según la versión policial, agredió a los oficiales durante el operativo. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para ser interrogados.

Las autoridades indicaron que, con base en las pruebas recabadas hasta el momento, solicitarán ante el tribunal la extensión de la detención preventiva de los sospechosos.

El incidente ocurre en un contexto de alta alerta de seguridad dentro de Israel, especialmente en ciudades mixtas como Ramla y Lod, donde en los últimos meses se han registrado tensiones y detenciones vinculadas a posibles amenazas de violencia interna.