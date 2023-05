Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Los alcaldes advierten que no transferirán los impuestos locales al polémico fondo planificado de la coalición.

The Jerusalem Post: Estudiantes israelíes en grave declive en competencia lectora: informe internacional.

YNET: Retrocedimos 20 años: las habilidades de lectura de los niños israelíes caen drásticamente.

Maariv: Críticas internas al trabajo de Michaeli: «El público tiene un gran problema con ella»

Israel Hayom: Críticas internas al trabajo de Michaeli: «El público tiene un gran problema con ella»

