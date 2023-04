Itongadol.- The Times of Israel: El jefe del ejército israelí pidió no convertir los cementerios militares en “escenario de debate” por la reforma judicial

The Jerusalem Post: El Waqf y grupos palestinos advierten a Israel: Dejen de entrometerse en los asuntos del Monte del Templo

YNET: Netanyahu: “No sigo mi juicio”

Haaretz: Un viaje nocturno a la tumba de José, donde la oración judía significa una incursión militar

Arutz Sheva: Netanyahu pide a los ministros que no comenten sobre las medidas de seguridad

