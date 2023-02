Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Fiscal General: Netanyahu no puede lidiar con revisión judicial debido a juicio por corrupción.

The Jerusalem Post: Irán culpa a Israel y promete venganza por ataque con drones en Isfahán.

YNET: Fiscal general a Netanyahu: Manténgase al margen de los asuntos de reforma judicial.

Maariv: «No descansaremos hasta que se devuelva el monto total»: la familia Volkov responde al abogado en Sergalik.

Israel Hayom: Rusia advierte a Israel que no arme a Ucrania.

