Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Israel, a punto de tener su gobierno más religioso; los expertos dicen que todavía no hay teocracia.

The Jerusalem Post: Con Netanyahu, Ben-Gvir, Israel sale del gobierno intolerante de Lapid.

Arutz Sheva: Ayelet Shaked ayudó a elevar el umbral electoral en 1.400 votos.

Haaretz: Elecciones en Israel: con Cisjordania al borde, Netanyahu marca el comienzo de los pirómanos.

YNET: Para algunos estadounidenses que se mudaron a Israel, los resultados de las elecciones son un ‘déja vu’.

Maariv: Rusia amenazó a Israel: «Responderemos si ayuda a Ucrania, también a través de un tercer país».

Israel Hayom: La victoria de Netanyahu significa que todos los éxitos y fracasos ahora estarán en su nombre.

