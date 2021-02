Hayom, que en hebreo significa «Hoy», era una iniciativa ambiciosa, no solo porque era publicado diariamente, sino porque apuntaba a un gran marco de lectores e intentaba resistirse a la tentación de ofrecer emociones baratas y también porque no estaba asociado a ningún campo ideológico en particular.

Su editor fundador, Judah Leib Kantor, dijo que su intención era «establecer hechos, indicaciones y eventos simples ante el lector, y dejarlo juzgar lo que le parezca».