Parashá de la semana: Ki Tetzé

Itongadol.- El primogénito debía heredar una porción doble.

Todos los objetos perdidos debían ser devueltos a sus dueños legítimos.

Por razones de seguridad, se debía construir una baranda alrededor de cada techo.

Estaba prohibido usar shaatnez (tejido con mezcla de lana y lino).

Debía usarse tzitzit (flecos) en “los cuatro bordes del manto con que te cubres”.

Cuando un esposo tiene motivos para el divorcio, el matrimonio debe disolverse según el procedimiento legal del guet (ley de divorcio).

Si un judío le presta dinero a otro, no debe tomar como garantía nada que sirva al prestatario para su mantenimiento.

A un trabajador contratado se le debe pagar a la terminación del trabajo.

Si un hombre casado muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda y heredar sus propiedades.

Se formula una advertencia a los comerciantes y hombres de negocios en general, a fin de no utilizar balanzas defectuosas, ni tratar de engañar en el peso o la medida al cliente.

Finalmente, se recomienda a los judíos borrar el recuerdo de Amalek de la faz de la Tierra.