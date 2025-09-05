Netanyahu se reúne con el organismo húngaro de lucha contra el antisemitismo

Itongadol.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió el miércoles en Jerusalem con Kálmán Szalai, presidente de la Fundación de Acción y Protección (TEV por sus siglas en húngaro, Tett és Védelem) de Hungría, una de las principales organizaciones europeas dedicadas a combatir el antisemitismo.

Szalai presentó el avanzado sistema de monitoreo de TEV, desarrollado por expertos, que rastrea contenido antisemita en redes sociales y lo reporta a las autoridades cuando es necesario. Explicó que gran parte de la retórica antisemita actual no solo difunde odio, sino que también niega el derecho de Israel a existir o busca justificar el terrorismo de Hamas. El sistema ya está en uso en Alemania y Austria, y TEV planea expandirlo a la mayoría de los países de la Unión Europea durante el próximo año.

El líder húngaro también describió el programa de apoyo creciente de la fundación para víctimas de antisemitismo, que ofrece asistencia legal, psicológica y de seguridad.

“El aumento drástico de los crímenes de odio requiere una protección institucional integral”, subrayó Szalai.

Netanyahu dio la bienvenida a la iniciativa y expresó su esperanza de que las actividades de TEV se repliquen a nivel mundial. Señaló que “el odio antisemita, tanto en línea como fuera de ella, afecta no solo a las comunidades judías en el extranjero, sino también a la seguridad de Israel.”

El encuentro se realizó a menos de un año de la visita de Estado de Netanyahu a Hungría, durante la cual fue recibido calurosamente por el primer ministro Viktor Orbán. Netanyahu elogió a Hungría por haberse convertido en uno de los países más seguros del mundo para los judíos, al tiempo que enfatizó que, incluso en medio de la guerra de Israel contra Hamas, la cooperación internacional es clave para frenar el antisemitismo y las narrativas anti-judías.

Líderes de la comunidad judía húngara destacaron la importancia de la reunión, agregando: “La determinación de Israel de luchar contra el antisemitismo en el ámbito internacional —incluso en tiempo de guerra— muestra cuán seriamente el Primer Ministro toma este tema.”

Szalai, quien también se reunió con Netanyahu en 2020, recordó que TEV fue fundada por la Asociación de Comunidades Judías de Hungría (EMIH) por iniciativa del Gran Rabino Shlomo Köves. La fundación trabaja en estrecha colaboración con el gobierno y cuenta con apoyo de un amplio espectro de comunidades judías, incluidas congregaciones reformistas.

Datos recientes publicados por TEV muestran un panorama preocupante:

Alemania: Se registraron 1.957 incidentes antisemitas en 2020. Para 2023, la cifra subió a 4.886, y en 2024, en medio de la guerra en Gaza, las expresiones antisemitas en línea casi se duplicaron a 8.627. Aproximadamente una cuarta parte fueron clasificadas como antisemitismo anti-Israel.

Reino Unido: Los 1.662 incidentes de 2020 aumentaron a 4.106 en 2023, un incremento del 107%. De estos, 1.774 casos (43%) estuvieron directamente vinculados a Israel y al conflicto de Gaza.

Hungría: Aunque sigue siendo uno de los países más seguros para los judíos, el antisemitismo también ha crecido. En 2022 se registraron 45 casos en línea, en 2023 fueron 128, la mayoría tras el 7 de octubre. En 2024, los incidentes se dispararon a 664, más de la mitad relacionados con odio anti-Israel.

La educación y la alfabetización mediática también estuvieron en la agenda. Szalai informó a Netanyahu sobre los programas educativos de TEV y expresó preocupación por la cobertura mediática distorsionada de las operaciones antiterroristas de Israel. Señaló además el programa “50 Minutes”, transmitido por Neshama TV, un canal judío por cable que llega a dos millones de hogares en Hungría, y el apoyo de la fundación a documentales israelíes.