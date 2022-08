Suiza. Fundador de museo emiratí: «Tenemos que parar el antisionismo»

AJN/Itongadol.- El fundador emiratí del museo Cruce de Civilizaciones se convirtió en la primera personalidad árabe musulmana en participar en un evento del Congreso Sionista Mundial en Basilea, Suiza.

Cerca de 2.000 participantes en Basilea se sorprendieron al saber que entre los principales oradores del evento se encontraba un musulmán que no solo fundó la primera galería conmemorativa de la Shoá en el mundo musulmán, sino que también promueve el judaísmo en los Emiratos Árabes Unidos.

Durante las celebraciones del 125° aniversario del primer Congreso Sionista, Ahmed Obaid Almansoori reveló una carta escrita a mano y firmada por Theodor Herzl.

En la carta autenticada, firmada por Herzl en 1897, escribió que no podía aceptar a un candidato potencial para la organización que acababa de establecer. La evidencia indica que se trataba de una negativa a aceptar al solicitante no identificado a la Organización Sionista, días antes del Primer Congreso Sionista.

“Respeto el sionismo”, dijo Almansoori, ex miembro del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, a The Jerusalem Post. Cuando se le preguntó si se consideraba sionista, Almansoori dijo que no era “parte de ningún grupo”, pero que estaba “tratando de conectarse”.

“Tengo un gran respeto por el Estado de Israel, por nuestros amigos, hermanos, hermanas y primos judíos. Somos hermanos antes de ser primos en realidad”, dijo con una sonrisa. “Necesitamos detener el antisemitismo, el antisionismo y la deslegitimación de Israel. La gente debería avanzar y tratar de construir puentes”.

Según Almansoori hay “muchos puntos en común entre los judíos y los árabes y entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Ambos estamos modernizados pero mantenemos nuestra identidad».

Su museo Cruce de Civilizaciones comenzó como una colección privada en la casa de Almansoori en 2006. Se hizo público en 2011 a pedido del gobierno emiratí, que identificó el potencial del museo.

Ubicado en la Casa Real en la calle principal de la zona histórica de Dubái, el galardonado museo ha albergado documentos, cartas y monedas judíos históricos desde su establecimiento mucho antes de la firma de los tratados de paz de los Acuerdos de Abraham.

Almansoori ha dedicado una parte significativa de su museo a mostrar la rica historia del pueblo judío en Medio Oriente, destacando que los judíos son una parte originaria e importante de la región.

La Galería Conmemorativa de la Shoá del museo se estableció en el Día de Conmemoración de la Shoá en Israel de 2021, luego de la firma de los Acuerdos de Abraham. Se ha convertido en un centro internacional para eventos y ceremonias de conmemoración de la Shoá, un centro para promover la paz, la tolerancia y la solidaridad árabe-judía en Medio Oriente y un importante lugar de encuentro para la comunidad judeoemiratí.

Almansoori dijo en la conferencia que adquirió la carta de Herzl en 2016 en Viena. Desde entonces ha estado en exhibición en su museo de Dubái como parte de una colección de documentos y elementos judíos históricos presentados a las grandes audiencias que visitan el museo cada año.

A principios de siglo, Herzl se mostró extremadamente activo en la búsqueda de asociarse con figuras influyentes que pudieran ayudarlo a promover su visión sionista.

En el escenario, Almansoori declaró: “Es de suma importancia que las generaciones jóvenes de Medio Oriente aprendan sobre el judaísmo, el sionismo e Israel. Esto fortalecerá la paz no solo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, sino en toda la región. Es importante que vivamos codo a codo con respeto mutuo, entendiendo la historia y los valores de cada nación y su gente”.

La audiencia estaba visiblemente conmovida por la participación de una importante figura de los Emiratos Árabes Unidos en un evento sionista.

“El trabajo único de Almansoori al conmemorar (la Shoá) en los Emiratos Árabes Unidos es un ejemplo digno para el mundo árabe sobre la importancia de cambiar las percepciones y la discusión (sobre la Shoá) y la importancia del Estado de Israel”, dijo el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, mientras estaba de pie al lado de Almansoori.

“Herzl nunca soñó que llegaría el día en que un valiente líder árabe participaría en un Congreso Sionista junto a miles de judíos de todo el mundo cuyo objetivo es el fortalecimiento y desarrollo del Estado independiente y soberano de Israel”.

No obstante, Herzl imaginó una respuesta positiva a su visión por parte de un líder árabe en su novela utópica Altneuland.

Almansoori también encabezó la delegación de los Emiratos Árabes Unidos junto con el filántropo y empresario sudafricano-israelí Eitan Neishlos hace unos meses.

“Creo que ha sido importante estar aquí porque cualquier problema que cause un malentendido o una mala interpretación creo que debe abrirse y discutirse”, dijo sobre su participación en el evento de la OSM y en Marcha por la Vida.

“Puede haber algunos informes negativos en los medios, pero espero lo mejor. Todo lo que promueva el cambio tendrá resistencia por parte de ciertas personas”.