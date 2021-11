Sojnut. Fecha límite: ¿Quién será el candidato a presidente del Gobierno?

Itongadol.- Después de un aplazamiento de un mes de la elección del candidato del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, debe presentar al final del día su recomendación al Comité de Selección para el Cargo de Presidente de la Agencia Judía. Hasta el momento, Lapid no ha presentado alguno de su gusto, a pesar de las muchas solicitudes de candidatos, posibles candidatos y miembros de su partido que quisieron postularse.

Entre los nombres de postulantes que surgieron está el de la política retirada Tzipi Livni. Se registraron críticas públicas a esta propuesta y fuentes de Iemina dijeron que no estarían de acuerdo con su designación. Otro nombre significativo en la bolsa de candidatos es el de ministro de la Diáspora, Najman Shai, quien tiene muchas conexiones, experiencia y familiaridad con el tema. Esta propuesta también tiene reservas, en parte debido a su edad: 75 años.

Fuentes de Iesh Atid dijeron hoy que no conocen un candidato del partido que se espere que recomiende Lapid y creen que «en nuestra opinión, el candidato del Gobierno será Najman Shai». Sin embargo, enfatizaron que es solo una «sensación». El nombramiento de Shai, si así ocurre, dejaría vacante un lugar en el gobierno para el cargo de ministro de la Diáspora, un cargo que le habría sido prometido a Eli Avidar de Israel Beiteinu, pero no parece que el Partido Laborista vaya a ceder la cartera de Diáspora tan rápido. El propio Shai no comenta sobre el tema, pero está muy interesado en el puesto para el que incluso ha ofrecido su candidatura en el pasado.

Otro nombre que surgió fue el del embajador de Israel en Estados Unidos y Naciones Unidas, Guilad Erdán, quien actualmente está completando su mandato en Washington y continúa sirviendo como cónsul. Si Erdán fuese designado para el puesto, dejaría vacante el puesto de embajador ante la ONU, un puesto prestigioso y significativo que muchos querrán.

Incluso si Lapid solicitara otro aplazamiento, no es seguro que el comité acceda a su solicitud. Cabe señalar que, históricamente, los primeros ministros recomendaban a la Agencia Judía un candidato en su nombre y, en la mayoría de los casos, el mismo era elegido y aprobado por el Consejo de Administración de la organización. La próxima junta, por cierto, recién se reunirá en febrero y es posible que no se sepa hasta el último minuto quién obtendrá el codiciado puesto.

Los ocho candidatos actuales son la ex legisladora Michal Kotler-Wunsch, el ex embajador israelí ante la ONU Danny Danon, el ex legislador Uzi Dayan, la vicealcaldesa de Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum, la presidenta del Museo del Pueblo Judío «Nosotros» Irina Nevzlin, el ex embajador de Israel en Estados Unidos Michael Oren, ex ministra de la Diáspora Omer Yankelevich y la jurista Yaffa Silberschatz.

Hace un mes se reunieron diez miembros del Comité de Selección del Presidente de la Agencia Judía y decidieron permitir que Lapid y el primer ministro Naftali Bennett recomendaran un candidato acordado en su nombre hasta el 17 de noviembre. Lapid pidió al comité cuatro meses para encontrar un candidato. En el comité aceptaron la solicitud de prórroga pero por un mes, después de la aprobación del Presupuesto.

Muchos nombres surgieron del Gobierno, aunque Lapid y Bennett no respaldaron a ninguno de ellos: además de Tzipi Livni, también surgieron los nombres de Colette Avital, Moshe (Boogie) Yaalon y otros.

Cabe recordar que el ministro de Inteligencia Elazar Stern era el candidato del Gobierno, pero retiró su candidatura debido a una tormenta pública y mediática luego de sus comentarios sobre la destrucción de denuncias anónimas de acoso sexual mientras se desempeñaba en las FDI.

Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial y presidente en funciones de la Agencia Judía, insistió en no posponer el proceso, ya que quería terminar con la tormenta que rodea esa carrera, pero factores del extranjero insistieron en esperar a Lapid. En el Gobierno dicen que Hagoel se opuso firmemente al primer ministro alterno y eso llevó a un proceso no respetuoso. También es posible que algunos de los candidatos, especialmente los de alto perfil público, retiren su candidatura para no verse arrastrados a un largo proceso sin entender cómo se lleva a cabo ni cuándo terminará.

El Comité de Selección está encabezado por Hagoel y bajo su mando, por la Organización Sionista, están los miembros del comité Harvey Blitz, Racheli Beretz Ricks, Helena Glazer y Meir Azari. Además, el comité tiene cinco representantes de las federaciones judías de Norteamérica y del Keren Hayesod: Michael Siegel, Mark Wilf, Jeep Schoenfeld, Stephen Louis y David Koshitsky.