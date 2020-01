¿Por qué los judíos iraníes fueron al hogar de Suleimani y presentaron condolencias?

Itongadol/AJN.- Representantes de la comunidad judía iraní se hicieron presentes en la casa del ex comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria persa, Qassem Suleimani, a fin de expresar sus condolencias después de que el militar sea asesinado en un ataque estadounidense en la madrugada del viernes.

Uno de los miembros de la comunidad judía en Teherán le dijo al periódico israelí ultraortodoxo Bahadrei Hadarim que «muchos judíos participaron en el funeral» y que miembros de la comunidad, incluido el gran rabino de Teherán, visitaron la casa de Suleimani para ofrecer sus condolencias.

Zoroastrians,Jews,Christians & Muslims visited #QassemSoleimani's house in Tehran to pay their respects to the martyred commander of the IRG.

A country of multicultural & mutli-religious background that respects its leadership.Unlike a nation we know.

Via https://t.co/tl0xTUgqJe pic.twitter.com/ev3BmCpEzB

— Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) January 5, 2020