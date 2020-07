La población judía mundial asciende a casi 14 millones y medio de personas, pero el 80% no está conectado al judaísmo

Itongadol.- La población judía del mundo es de 14.410.700, dijo el lunes la ministra de Asuntos de la Diáspora Omer Yankelevitch al Comité de Absorción, Inmigración y Asuntos de la Diáspora de la Knesset en el informe anual de su ministerio a la comisión.

La comunidad judía en Israel es la más grande, con 6.740.000, seguida de América del Norte, con 6.088.000. Se estima que Europa tiene 1.072.400 judíos, América del Sur tiene 324.000, Asia (excluyendo a Israel) tiene 300.000, Australia y Nueva Zelanda tienen 120.000 y África 74.000.

El 80 por ciento de los judíos de la diáspora no se sienten conectados al judaísmo y su judaísmo, dijo el director general del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, Dvir Kahana, al comité. «Estamos nadando contra la corriente, mientras que la mayoría de los judíos de la Diáspora viven cómodamente», dijo.

El presidente del comité, David Bitan, dijo que le preocupan más las pequeñas comunidades judías que no pueden sostenerse a sí mismas. Dijo que había recibido un compromiso del ministro de Finanzas Israel Katz para asignar 20 millones de NIS (casi 6 millones de dólares) en el próximo presupuesto estatal para tales comunidades y que había pedido a la Agencia Judía que prometiera una cantidad similar. «Si no fortalecemos las comunidades en la Diáspora, no quedarán inmigrantes potenciales para traer», dijo Bitan.

Yankelevitch dijo al comité que la era del coronavirus era una prueba para la relación entre Israel y la judería de la diáspora. «Hoy, más que nunca, Israel debe expresar su obligación con los judíos de Israel y la Diáspora y funcionar como el gobierno del pueblo judío», expresó.

La legisladora Tehila Friedman, una ex funcionaria del Ministerio de Asuntos de la Diáspora que ha vivido en Boston y trabajado para las federaciones judías en Nueva Jersey, se quejó del alto costo de la educación judía en los Estados Unidos. «En los EE.UU., tienes que vender un riñón para enviar a tus hijos a escuelas judías», dijo. «Si Israel invierte en esto, podría ayudar a reducir la asimilación», manifestó.