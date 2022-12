Amichai Chikli, nuevo ministro de Asuntos de la Diáspora

Itongadol.- Amichai Chikli (Likud) será el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, y también el ministro de Igualdad Social.

El político de 41 años ha pasado por una montaña rusa dramática desde que fue elegido por primera vez para la Knesset en 2021 en el partido Yamina encabezado por Naftali Bennett. En mayo de 2021 anunció que de acuerdo con los compromisos del partido previos a las elecciones se opondría a un gobierno en base a una rotación entre Yamina y Yair Lapid con participación de Meretz y la Lista Conjunta.

Es un educador israelí, emprendedor social y fundador de la Academia de Liderazgo Sionista Tavor. Votó en contra de las decisiones del gobierno y luego abandonó el partido, incorporándose finalmente al Likud.

Chikli es miembro del kibutz Hannaton, que fue establecido por el Movimiento Conservador y la Agencia Judía. Es hijo del rabino conservador Eitan Chikli, presidente de la Universidad Judía de México y uno de los principales rabinos de Israel. Chikli fue miembro del Instituto de Liderazgo Social y luego sirvió en la Brigada Golani y la unidad naval Shayetet 13, además de convertirse en comandante de compañía en la unidad Egoz. Obtuvo una maestría en Diplomacia y Seguridad de la Universidad de Tel Aviv.

Estableció la Academia Tavor para el Liderazgo Social en Nazaret Illit en 2010, como una Mejiná anterior al Ejército.

Está casado con Hadas, psicóloga escolar en Nahalal, y tienen tres hijos. “La familia también adoptó a un soldado solitario de los Estados Unidos cuya familia vive en el extranjero, durante el curso de sus estudios y el servicio militar”, se afirma en su página oficial de la Knesset.

“Estoy muy preocupado por lo que está pasando en los campus”, dijo a The Jerusalem Post en junio el primer “rebelde” del gobierno anterior. “Es desgarrador ver a jóvenes judíos que conceden sus conexiones con su pueblo y su herencia para conectarse con el último movimiento de moda, al que llaman despertar”.

“Respeto a los haredim y los haredim también deberían respetar a las personas seculares”.

Compartió con el Post que los israelíes no entienden las enormes diferencias entre los judíos reformistas y conservadores: “En Israel, reformistas y conservadores son vistos como lo mismo”, dijo. “Pero la Reforma en Israel tomó la dirección equivocada”, dijo, y agregó que “el movimiento Reformista se ha identificado con las falsas acusaciones de la izquierda radical de que los colonos son violentos, por lo que han ganado críticas contra ellos y no puedo identificarme con ellos. Están volviendo a sus raíces en la Alemania del antisionismo y el antinacionalismo. Es una tragedia que vayan allí. Son antinacionalistas y es importante que despierten”.

Aunque es miembro de un kibutz conservador y ex alumno de un campamento de verano conservador, no se define como conservador. “Fui a Ramah y Noam, pero nunca me definí como conservador, ni parte de ese movimiento”, dijo. “Me veo como un judío que mantiene la tradición. No tengo ningún problema con ellos [el movimiento conservador]. Los respeto y no me preocupan ni los veo como algo negativo”.

En una entrevista con el periódico Makor Rishon en 2021, Chikli compartió que está preocupado por los judíos estadounidenses: “Las personas que viven y respiran el judaísmo estadounidense dicen que la comunidad allí ha muerto”, dijo, y agregó que “es un poco como un barco de lujo que se hunde: todavía hace mucho ruido, pero no evitará el descenso… A mis ojos, es una tragedia. Pero no los miro y digo: ‘ey, ganamos’. Yo digo: ‘ey, perdimos'».

También mencionó al periodista de izquierda judeoestadounidense Peter Beinart en su entrevista, hablando sobre el judaísmo progresista. “Piense en Peter Beinart, con toda la inmundicia y calumnias que difunde sobre Israel. En mi opinión, algunos del judaísmo reformista, los progresistas y organizaciones como IfNotNow se están distanciando de su propio pueblo. Solía ser difícil ser judío, entonces facilitaron su judaísmo, hoy es difícil ser sionista, entonces se dicen a sí mismos: Iremos al otro lado, donde sea más conveniente”.

“El término ‘conservador’ es una especie de mala palabra en Israel y ellos no se lo merecen. Están apegados por la Halajá. Su oración es, de hecho, sin separación entre hombres y mujeres, ¿pero es por eso que declararemos que todos los que pertenecen al Movimiento Conservador son enemigos del judaísmo y del pueblo? ¿Pensar que está bien golpearlos? Esta situación es muy triste».

En el Ministerio de Asuntos de la Diáspora reemplazará a Nachman Shai, quien es más de 30 años mayor que él. Dirigirá las actividades del ministerio, que tiene proyectos por cientos de millones de shekels.