VIDEO. Un niño de origen sirio recibió tratamiento médico en Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Ahmad al-Khadur nació en Idlib, Siria. Hace 5 años, logró escapar a Turquía, y desde allí se pudo trasladar a Chipre. Al año siguiente, logró sacar a su pareja y llevarla a Limassol, donde se instalaron para formar una familia. Hace pocas semanas dieron a luz a Usayyad, quien nació con una grave afección en el corazón que los médicos de Chipre no podían tratar. Gracias a un esfuerzo diplomático, se logró llevar a Usayyad a Israel, donde los profesionales del centro médico Sheba lograron salvarle la vida.

Una cooperación rápida entre los ministerios de Salud y de Asuntos Exteriores de los dos países permitieron que Ahmad y su hijo llegaran a Israel a los 10 días del nacimiento del niño. La vida de Usayyad estaba en riesgo, y debió ser sometido a dos cirugías complejas.

Finalmente, Usayyad está fuera de peligro, y su familia no debió pagar nada por el procedimiento, de un valor estimado de 200.000 euros. «Hay gente que dice que me pongo del lado de los judíos, pero no es así. Estoy agradecido, es la sensación que tengo día tras día», expresa Ahmad a la emisora de noticias Kan.

El médico israelí que atendió a Usayyad aseguró que «no existen fronteras cuando se trata de medicina», y agregó que «estamos contentos de poder tratar a nuestros vecinos».

«En Siria nos enseñaron que Israel es el verdadero enemigo. Tras venir a Israel, veo que es un verdadero amigo», afirmó Ahmad, emocionado. «Amo al pueblo y amo al país», concluyó el sirio.