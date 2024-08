Una ex rehén revela que terroristas de Hamas intentaron obligarla a convertirse al Islam y extorsionaron a su familia

Itongadol.- La ex rehén Moran Stella Yanai contó el domingo en una entrevista que sus secuestradores de Hamás exigieron un rescate por su liberación e intentaron presionarla para que se convirtiera al islam.

En una entrevista concedida a N12, la ex rehén Moran Stella, liberada el 29 de noviembre del año pasado, contó que, durante su cautiverio a manos de terroristas de Hamás, éstos exigieron a su padre que pagara por su liberación, amenazando con matarla si se negaba.

Stella compartió además que «un día, hacia el mediodía, yo y otros dos rehenes estábamos sentados en una habitación, preparados para cualquier escenario que pudiera surgir en la habitación contigua (donde estaban los terroristas) cuando de repente oí “abuha abuha” varias veces».

Al oír la frase repetida -que significa «su padre, su padre» en árabe- Stella dijo que empezó a escuchar con más atención hasta que uno de sus captores se acercó y empezó a hacerle preguntas sobre su padre.

Dijo que su captor le preguntó: «¿Te quiere tu padre? A lo que yo respondí ‘Por supuesto, más que a nada’. Luego me preguntó: ‘¿Y qué daría a cambio de ti? Le pregunté a qué se refería, y me respondió: ‘¿Cuánto dinero daría a cambio de ti?’».

Stella reiteró entonces al terrorista que su padre daría cualquier cosa por su regreso, informó N12. Stella continuó diciendo que el terrorista la interrogó durante todo el día sobre el mismo tema, preguntándole cuánto ganaba su padre y otras cuestiones socioeconómicas.

Al darse cuenta de que sus captores estaban hablando con los padres de la rehén, de ahí los comentarios de «abuha abuha» de los terroristas antes y las preguntas relacionadas con el dinero que siguieron, Stella contó a N12 que reiteró a sus captores: «En ese momento le recalqué que mi padre daría cualquier cosa y todo por mí».

Stella compartió entonces con N12 que, cuando regresó de su cautiverio en Gaza, preguntó a su padre si sus captores exigían un rescate por su liberación, a lo que él respondió «Sí».

Stella declaró además que aún no se sabe con certeza si la comunicación entre sus captores era para extorsionar a su familia o si formaba parte de una tortura psicológica que los terroristas infligían a su familia, según señaló N12 en su informe. «Forma parte de sus juegos mentales, no juegan sólo con nosotros, sino también con nuestras familias», subrayó además, «no termina con nuestra muerte o secuestro, siguen torturando y maltratando a nuestras familias».

«Casi a diario entraba en la habitación uno de ellos diciendo: ‘Sería mejor para ti ser una mujer musulmana’, y una vez el terrorista envió a uno de sus compañeros a por un cubrecabezas para ponérmelo y mostrarme lo que significa ser una mujer musulmana», compartió además Stella con N12.

Stella también contó que, de vez en cuando, sus captores le traían un Corán para leerle versículos, exigiéndole que alabara a Dios y diciéndole: «Si te conviertes al Islam, te liberaremos antes».

«Como mujer, mi mayor temor es que me vendan. Que alguien me obligue a casarme y que tenga que convertirme al Islam», subrayó Stella. Subrayó además que toda la experiencia fue traumatizante para su familia.

Stella contó que cuando su padre empezó a recibir los mensajes de rescate, «entró en estado de shock, recibió una foto de su hija (que no había sido secuestrada) y le dijeron que si no pagaba el dinero en una hora, empezarían a matarnos una a una. Intento imaginarme a mi padre en esta situación, que le digan que en una hora matarán a su hija si no envía dinero. Pienso en mi padre y en lo que se le pasa por la cabeza: podría partirle el corazón. Mis padres sufrieron el trauma tanto como yo».