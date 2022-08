Un equipo de la ONU visitó al líder de la Yihad Islámica encarcelado y advirtió de la fragilidad del alto el fuego

Itongadol.- Un equipo de las Naciones Unidas visitó al líder de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), Bassem al-Saadi, en la prisión de Ofer, mientras uno de sus máximos responsables regionales advertía sobre un nuevo brote de violencia en Gaza.

«Hoy envié un equipo de la ONU a visitar a Saadi para dar seguimiento a los compromisos para mantener la calma en #Gaza», tuiteó en la noche del miércoles el coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland. «Reitero que el alto el fuego en Gaza es muy frágil y llamo a todas las partes a preservar la calma».

Today, I dispatched a #UN team to visit Sheikh Al-Sa’di in Ofer prison to follow-up on UN commitments to maintain calm in #Gaza. I reiterate that the ceasefire in Gaza is very fragile and I call on all sides to preserve the calm.

