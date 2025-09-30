Turquía se unirá a las conversaciones de mediación entre Israel y Hamás en Doha

Itongadol/Agencia AJN.- Representantes de Turquía planean unirse a una reunión del equipo de mediación de Gaza en Doha, en medio del movimiento diplomático generado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra.

“Turquía ahora forma parte de la iniciativa estadounidense” y colabora estrechamente en ella, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, en una conferencia de prensa el martes.

Funcionarios de Hamás recibieron el texto completo del plan estadounidense el lunes por la noche y prometieron “examinarlo responsablemente” y responder.

Al-Ansari añadió que es “demasiado pronto para especular sobre el resultado”, pero señaló que Qatar se muestra “optimista” porque el plan es “exhaustivo”.

El portavoz afirmó que Qatar está satisfecho con las garantías de seguridad recibidas de Estados Unidos y acepta las disculpas de Israel por sus ataques aéreos sobre Doha el 9 de septiembre, que intentaron eliminar a los principales líderes políticos de Hamás.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, elogió el martes a Trump por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego.

Además, destacó que Turquía seguirá apoyando el proceso diplomático y se compromete a ayudar a establecer una paz justa y duradera aceptable para todas las partes.

El plan busca expulsar a Hamás del gobierno de Gaza y ofrecer a sus miembros amnistía o expulsión a otros países, a la vez que libera a los 48 cautivos retenidos en el enclave y permite la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

Mientras tanto, el ejército israelí continúa avanzando en la ciudad de Gaza con sus tanques y con ataques aéreos.