Trump quitará a Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo en un paso hacia la normalización con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que retiraría a Sudán de la lista del Departamento de Estado de patrocinadores del terrorismo de Estado en lo que se cree que es un gesto previo a la normalización de las relaciones con Israel en Jartum.

«¡Grandes noticias! El nuevo gobierno de Sudán, que está haciendo grandes progresos, acordó pagar 335 millones de dólares a las víctimas del terrorismo de EE.UU. y sus familias. Una vez depositado, levantaré a Sudán de la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Por fin, JUSTICIA para el pueblo americano y un GRAN paso para Sudán!», anunció el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

Trump no mencionó la decisión de Sudán de normalizar los lazos con Israel, pero los Estados Unidos han presionado a Jartum para dar ese paso durante semanas, y se ha informado ampliamente que Washington condicionó su decisión de sacar a la nación del noreste de África de su lista negra de terroristas a que forjara relaciones oficiales con el estado judío.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020