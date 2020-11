Trump analizó la posibilidad de atacar a Irán antes del fin de la presidencia

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizó opciones para atacar el principal sitio nuclear de Irán la semana pasada, pero finalmente decidió no dar el paso dramático, según reveló un funcionario estadounidense.

Trump hizo la solicitud durante una reunión en la Oficina Oval el jueves con sus principales asesores de seguridad nacional, incluido el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el nuevo secretario de Defensa interino Christopher Miller y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto.

El mandatario, que se ha negado a ceder y está impugnando los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, entregará el poder al presidente electo demócrata Joe Biden el 20 de enero.

El funcionario confirmó el relato de la reunión al diario The The New York Times, que informó que los asesores persuadieron a Trump de no seguir adelante con un ataque por el riesgo de un conflicto más amplio.

“Pidió opciones. Le dieron los escenarios y finalmente decidió no seguir adelante”, dijo el funcionario.

La Casa Blanca se negó a comentar.

Trump ha pasado los cuatro años de su presidencia participando en una política agresiva contra Irán, retirándose en 2018 del acuerdo nuclear con Teherán negociado por su predecesor demócrata, Barack Obama, e imponiendo sanciones económicas contra una amplia variedad de objetivos iraníes.

Su solicitud de opciones se produjo un día después de que un informe del organismo de control atómico de la ONU mostrara que Irán había terminado de trasladar una primera cascada de centrifugadoras avanzadas de una planta sobre el suelo en su principal sitio de enriquecimiento de uranio a una subterránea.

El stock de 2,4 toneladas de uranio poco enriquecido de Irán está ahora muy por encima del límite de 202,8 kg del acuerdo. Produjo 337,5 kg en el trimestre, menos de los más de 500 kg registrados en los dos trimestres anteriores por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

En enero, Trump ordenó un ataque con un dron estadounidense que mató al general militar iraní Qassem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Pero se ha alejado de los conflictos militares más amplios y ha tratado de retirar las tropas estadounidenses de los puntos críticos globales de acuerdo con la promesa de detener lo que él llama “guerras interminables”.

El equipo de transición de Biden, que no ha tenido acceso a la inteligencia de seguridad nacional debido a la negativa de la administración Trump a comenzar la transición, se negó a comentar sobre este hecho.