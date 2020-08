Rivlin invita al príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos a Jerusalem para una visita oficial

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Israel, Reuven Rivlin, envió el lunes una invitación al líder de facto de los Emiratos Árabes Unidos para que visitara Israel, después de que los dos países acordaran la normalización.

La invitación de Rivlin al príncipe heredero del Emirato de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, fue enviada en árabe y llegó días después del anuncio de un acuerdo histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas.

La invitación era para visitar “Israel y Jerusalem y ser nuestro invitado de honor”. Mientras que Israel considera que toda la ciudad es su capital, el mundo árabe ve a Jerusalem Oriental como la futura capital de un estado palestino.

“En estos días fatídicos, el liderazgo se mide por su valor y capacidad de ser innovador y previsor”, escribió Rivlin, según una traducción al inglés de la carta proporcionada por su oficina.

El presidente expresó su esperanza de que el nuevo acuerdo de paz “ayude a construir y fortalecer la confianza entre nosotros y los pueblos de la región, una confianza que promueva el entendimiento entre todos nosotros”. “Esa confianza, como se demuestra en el noble y valiente acto, hará avanzar a nuestra región y traerá bienestar económico y proporcionará prosperidad y estabilidad a los pueblos de Oriente Medio en su conjunto”, escribió.

“No tengo ninguna duda de que las generaciones futuras apreciarán la forma en que ustedes, los valientes y sabios líderes, han reiniciado el discurso sobre la paz, la confianza, el diálogo entre pueblos y religiones, la cooperación y un futuro prometedor”, añadió Rivlin.

En un aparente indicio de que los lazos con los Emiratos Árabes Unidos podrían conducir a relaciones diplomáticas con otros estados árabes, Rivlin dijo que esperaba que el desarrollo “sirva también de faro, iluminando el camino que tienen por delante los demás”.

Rivlin se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu más tarde ese día en la Residencia del Presidente y lo elogió por el acuerdo de normalización con los EAU. “Me gustaría felicitarle a usted, al Presidente [de los EE.UU.] Trump y al Príncipe Heredero [de los EAU] Mohammed bin Zayed por un gran logro que podría traer un cambio extremadamente importante en la historia de Medio Oriente y en la historia del pueblo israelí y del pueblo judío”, dijo Rivlin al comienzo de la reunión, según una declaración de su oficina.

Netanyahu le agradeció, diciendo: “Aprecio mucho su apoyo. Este es un acuerdo histórico que beneficiará no sólo a los israelíes y a los Emiratos Árabes Unidos. Creo que acerca la paz árabe-israelí que, al final, hará avanzar la paz en general. Pero este es ciertamente un punto de inflexión significativo e importante.

“Aquí hay dos países, entre los más avanzados del mundo, y la cooperación entre nosotros producirá posibilidades tecnológicas y económicas en todos los campos, incluyendo la salud y la búsqueda de una vacuna viral, y muchas otras cosas. Es una gran noticia y les agradezco mucho su apoyo. Es importante y creo que refleja lo que todo israelí siente, y así debería ser”, añadió Netanyahu.

El lunes, Netanyahu dijo que Israel estaba trabajando para establecer vuelos directos entre Tel Aviv y los Emiratos Árabes Unidos sobrevolando Arabia Saudita en una visita al aeropuerto Ben Gurion con la ministra de Transporte Miri Regev.

“Ahora estamos trabajando para permitir vuelos directos sobre Arabia Saudita entre Tel Aviv y Dubai”, dijo Netanyahu, señalando que creía que se llegaría a un acuerdo. “Esto cambiará la aviación israelí y la economía israelí con una enorme cantidad de turismo para ambas partes y de inversiones”, dijo Netanyahu.

Israel no tiene vínculos formales con Arabia Saudita y, en general, los aviones israelíes no pueden volar sobre su territorio, aunque, según se informa, los dos países mantienen una cooperación “silenciosa” en algunos asuntos, en particular en materia de seguridad.

“Los Emiratos están muy interesados en realizar inversiones masivas en tecnología en Israel”, continuó Netanyahu y dijo que los productos baratos fabricados en las zonas de libre comercio de los Emiratos estarán disponibles para los consumidores israelíes. “Es un impulso a la economía israelí que beneficiará a todos los ciudadanos”, dijo.

Khalaf Ahmad Al Habtoor, magnate inmobiliario multimillonario y filántropo, dijo al Canal 13 que ya estaba en conversaciones con la aerolínea israelí Israir sobre el establecimiento de vuelos directos.

El Ministerio de Economía ha estimado que los lazos con los Emiratos Árabes Unidos aportarán cientos de millones de dólares a la economía israelí cada año, informó el domingo el Canal 12.