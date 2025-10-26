Reporte: Estados Unidos bloqueó un intento de Israel de suspender la ayuda a Gaza por el incumplimiento en la entrega de los cuerpos de los rehenes

Itongadol.- Tras varios días en los que Hamás no entregó los cadáveres de los rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza, el Estado judío consideró durante el fin de semana suspender los envíos de ayuda humanitaria a la Franja para presionar a la organización terrorista palestina a cumplir los términos del acuerdo de alto el fuego.

Así lo informó este domingo el medio de comunicación hebreo Canal 12, remarcando que fue la administración Trump la que bloqueó la medida por temor a que provocara el colapso de la tregua en el enclave costero palestino.

“Para él, perjudicar la ayuda humanitaria es una línea roja”, afirmó el Canal 12 citando a múltiples fuentes estadounidenses -que permanecieron anónimas-, en referencia al presidente Trump.

A su vez, el mandatario estadounidense advirtió este sábado que esperaba que Hamás entregara los cuerpos de los rehenes en un plazo de 48 horas, conforme a lo establecido en el acuerdo.

Previamente, el jueves, el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Eyal Zamir; y altos funcionarios del Directorado de Inteligencia informaron al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una reunión en la sede militar de Kirya, que Hamás tiene la capacidad de entregar al menos diez de los trece restos de rehenes que siguen retenidos en Gaza, sin necesidad de asistencia externa.

Tras la partida de Vance, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asumió su rol en la presión diplomática.

Sin embargo, según un funcionario israelí, la organización terrorista palestina desconoce la ubicación de cinco de los trece rehenes fallecidos que aún se encuentran retenidos en la Franja.

La organización terrorista palestina está ‘‘jugando y ganando tiempo para prolongar el alto el fuego sin llegar a la segunda fase [del acuerdo], que le obliga a desarmarse’’, expresó el funcionario, del que se desconoce su identidad, en diálogo con Ynet News.

El alto el fuego exige a Hamás que devuelva a todos los cautivos, pero entró en vigor a principios de este mes en el entendimiento de que algunos de los cadáveres de los entonces 28 secuestrados fallecidos serían difíciles de encontrar en el territorio devastado por la guerra.

Desde entonces, ante la presión israelí, Hamás devolvió los cuerpos de quince rehenes fallecidos.

Hasta el momento hubo diversas estimaciones sobre el número de cautivos fallecidos a los que Hamás podría tener acceso.