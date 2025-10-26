Netanyahu niega que Washington dicte las acciones en Gaza: “Israel es un Estado soberano”

Itongadol.- Ante las crecientes versiones de que decisiones clave sobre el futuro de la Franja de Gaza se están tomando en Washington, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, remarcó que su país es un Estado soberano que toma sus propias decisiones en materia de seguridad nacional.

En el más reciente de esos informes, el medio de comunicación hebreo Ynet afirmó esta mañana que un ataque efectuado ayer en el centro de Gaza, dirigido contra un miembro de la Yihad Islámica Palestina (PIJ, por sus siglas en inglés) que planeaba un “ataque inminente” contra tropas israelíes, se llevó a cabo solo después de recibir la autorización de funcionarios estadounidenses.

Al inicio de la reunión semanal del gabinete de este domingo, Netanyahu rechazó las “afirmaciones ridículas sobre la relación entre Estados Unidos e Israel”.

“Cuando estaba en Washington, decían que yo controlaba al gobierno estadounidense, que dictaba su política de seguridad. Ahora dicen lo contrario, que la administración estadounidense me controla a mí y dicta la política de seguridad de Israel. Ninguna de las dos cosas es cierta”, expresó el premier israelí.

Las declaraciones de Netanyahu se producen luego de que una serie de altos funcionarios estadounidenses visitara Israel la semana pasada, para supervisar la implementación de la primera fase del alto el fuego en la Franja.

“Israel es un Estado soberano. Estados Unidos es un Estado soberano. Nuestra relación es una asociación”, subrayó Netanyahu.

En ese sentido, buena parte de las críticas sobre la autonomía de acción de Israel en el enclave costero palestino surgieron tras un ataque de Hamás que mató a soldados israelíes en Rafah la semana pasada.

Si bien Israel respondió con bombardeos, retornó rápidamente a la tregua, presuntamente por la presión de Washington para moderar su reacción.

“Quiero dejar algo en claro: nuestra política de seguridad está en nuestras propias manos. No toleraremos ataques contra nosotros, respondemos a nuestra discreción, como lo hicimos en el Líbano y más recientemente en Gaza. Tras el ataque a nuestros dos soldados, lanzamos 150 toneladas de bombas sobre Hamás y otros elementos terroristas. Y también neutralizamos amenazas antes de que se materialicen, como hicimos ayer en la Franja”, agregó el primer ministro.

En la misma línea, Netanyahu recalcó que Israel “no busca la aprobación de nadie” para actuar: “Controlamos nuestra propia seguridad y dejamos en claro que será Israel quien determine qué fuerzas internacionales son inaceptables para nosotros. Así actuamos y así continuaremos”.

“Esto, por supuesto, es aceptado por Estados Unidos, como lo señalaron sus más altos representantes en los últimos días. Seguiremos controlando nuestro destino”, concluyó.

Los comentarios de Netanyahu se producen luego de que un reporte señalara que, tras varios días en los que Hamás no entregó los cadáveres de los rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza, el Estado judío consideró suspender los envíos de ayuda humanitaria a la Franja para presionar a la organización terrorista palestina a cumplir los términos del acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, según el informe, fue la administración Trump la que bloqueó la medida por temor a que provocara el colapso de la tregua en el enclave costero palestino.