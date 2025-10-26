Los Hutíes de Yemen detuvieron a tres empleados de la ONU acusados de espiar para Israel

Itongadol.- Los Hutíes de Yemen detuvieron en las últimas horas a tres empleados locales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a quienes acusan de espiar para Israel.

Así lo informó una fuente de seguridad de los rebeldes, que permaneció anónima, a la AFP.

“Dos mujeres que trabajan para el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) fueron arrestadas en sus domicilios el sábado”, afirmó la fuente, agregando que un hombre yemení, también empleado del WFP, fue detenido esa misma noche.

A su vez, el reporte señaló que “los servicios de seguridad e inteligencia de Saná (la capital de Yemen) aún tienen una lista de personas buscadas por colaborar con el enemigo israelí y estadounidense”.

Se trata del más reciente episodio de una serie de detenciones que afecta a empleados de la ONU y de otras organizaciones humanitarias. A comienzos de esta semana, otros siete trabajadores locales de la ONU fueron arrestados por presunta colaboración con Israel.

Además, la semana pasada, los rebeldes, que cuentan con el apoyo de la República Islámica de Irán, irrumpieron en el complejo de la ONU en Saná y retuvieron a 20 empleados —entre ellos 15 extranjeros— que fueron liberados poco después.

La ONU, por su parte, confirmó el viernes que los Hutíes detuvieron a 55 de sus empleados desde 2021.

El líder de los rebeldes, Abdulmalik al-Huthi, aseguró que agencias de la ONU, entre ellas el WFP y UNICEF, participan en “actividades de espionaje agresivas”.

Asimismo, al-Huthi acusó a algunas agencias de haber colaborado en ataques israelíes que en agosto alcanzaron una reunión del gabinete y causaron la muerte del primer ministro rebelde.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza en octubre de 2023 -desencadenada tras la masacre de la organización terrorista palestina-, los Hutíes de Yemen atacaron reiteradamente tanto al Estado judío como a buques en el mar Rojo, en lo que describen como una campaña de solidaridad con los palestinos.