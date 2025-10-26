Abbas designó a Hussein al-Sheikh como reemplazo temporal en caso de no poder ejercer en la Autoridad Palestina

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, emitió un decreto presidencial este domingo que establece que, si no puede cumplir con su cargo y en ausencia del Consejo Legislativo Palestino, la posición será ocupada temporalmente por el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la OLP, Hussein al-Sheikh.

El Consejo Legislativo Palestino no está activo desde que la organización terrorista Hamás tomó el poder por la fuerza en la Franja de Gaza en 2007.

Según la Ley Básica palestina, en caso de incapacidad por enfermedad o muerte, el presidente de la AP debía ser reemplazado por el presidente del Consejo Legislativo.

En noviembre de 2024, Abbas emitió un decreto que modificaba la ley, nombrando a Rawhi Fattouh, un alto funcionario de Fatah con escaso respaldo popular, como su sucesor temporal.

En aquel momento, la medida se interpretó como un intento de impedir que la presidencia pasara a Aziz Dweik, el presidente del Consejo Legislativo inactivo afiliado a Hamás.

El nuevo decreto del octogenario Abbas, de 89 años, cancela el nombramiento de Fattouh y establece que al-Sheikh lo reemplazará en caso de incapacidad.

Al-Sheik fue nombrado vice de Abbas en la OLP en abril pasado, siendo la primera designación de este tipo en casi 50 años.