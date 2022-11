Qatar no permitirá ninguna comida cocinada Kosher ni la oración pública judía

Itongadol.- Las organizaciones judías afirman que, a pesar de haber prometido lo contrario, Qatar no permitirá que se venda u ofrezca ningún tipo de comida kosher cocinada a los visitantes de la Copa Mundial de la FIFA.

Fuentes de organizaciones judías que hablaron con The Jerusalem Post mencionaron que Qatar también incumplió la promesa de permitir servicios de oración judíos en Doha durante los partidos, pero luego señaló que no podía asegurar este tipo de actividad y la prohibió por completo.

«Nos prometieron que nos permitirían crear espacios de oración para que los judíos religiosos que vinieran a ver los partidos tuvieran un lugar de culto», expresó al Post un representante de una organización judía.

«Recientemente nos dijeron que prohibieron los lugares de culto para los judíos porque no pueden asegurarlos», agregó.

Según distintas fuentes, se calcula que más de 10.000 israelíes llegarán a Doha durante la competencia. «Se les prometió poder cocinar comida kosher, incluida la carne kosher, pero de momento sólo los autorizaron a vender sándwiches fríos de bagel».

Según otra fuente, grupos de judíos estadounidenses adinerados planeaban viajar en un grupo grande a Doha, pero cancelaron sus arreglos ya que manifestaron no sentirse seguros porque no tendrían suficiente comida para comer. «No hay comida kosher, no hay comidas de Shabat (día del descanso) ni servicios públicos de oración», explicó una fuente, que añadió que los qataríes dijeron que «separarían la religión de los deportes, así que ¿cómo es que el gran Qatar no sabe cómo asegurar a los fieles judíos?»

El rabino Marc Schneier de Nueva York -una influyente figura judía en el mundo musulmán- junto con un rabino turco anunciaron la apertura de la primera cocina kosher de la historia en Qatar a tiempo para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA.

«La Copa Mundial de la FIFA consiste en unir a la gente, interactuar con diferentes naciones, culturas y credos, y hacer que todos se sientan incluidos y bienvenidos», destacó Schneier, que es el presidente de la Fundación para el Entendimiento Étnico, con sede en Nueva York, un centro mundial para las relaciones entre musulmanes y judíos.

La cocina kosher está bajo la supervisión del rabino Mendy Chitrik, de Estambul, y presidente de la Alianza de Rabinos de Estados Islámicos, y de su hijo, el rabino Eliyahu Chitrik. La comida kosher incluye la cocción de los primeros bagels en Qatar y otras delicias étnicamente judías.

Por el momento, kosher In Qatar venderá panes para Shabat, sándwiches de bagel con productos para untar como hummus, verduras y salmón ahumado. Sin embargo, cuando se le preguntó si habrá comida caliente o carne, Chitrik señaló que esto sólo estará disponible si hay un gran grupo de judíos en los partidos. Más tarde declinó comentar la afirmación de que Qatar prohibió la comida caliente Kosher y la oración pública judía.